開車壓斷2歲女童左腿 竟向家屬稱她自己跌倒

2019-03-04 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園鍾姓男子2014年6月26日開車載黃姓妻子，轉彎不慎輾到1名2歲的鄧姓女童，卻向對方家屬稱「小孩子怎麼跌成這樣」隨即離去，女童送院檢查才發現多處骨折，傷勢相當嚴重，但肇逃嫌疑經桃檢不起訴處分，家屬聲請再議高檢署發回，檢方認為鍾、黃犯嫌明確，依肇事逃逸起訴2人。

檢警調查，鍾男（63歲）當天下午3點多開車載黃女（61歲）行經楊梅區，轉彎察覺輾壓到異物隨即和黃下車查看，發現女童倒在車門附近全身都是傷，黃女將她抱起來查看時，剛好鄧的阿公迎面而來，黃明知可能是先生開車壓傷人，卻和對方說「小孩子怎麼跌成這樣」。

鄧翁誤以為是孫子自己摔倒，才沒有當場追究2人肇事責任，而鍾也沒留下協助報案，反而載著老婆離去，直到女童回家哭鬧不止，送醫才發現左腿骨折，全身都有多處擦挫傷，護士認為傷勢這麼嚴重，絕不可能是自己跌倒造成，並懷疑是受家暴造成。

後來女童母親調閱路口監視器，才驚覺當時小孩是被鍾開車壓傷，提告過失傷害、肇事逃逸；鍾、黃均矢口否認，鍾辯稱妻子抱起女童有跟她阿公說是被車子撞傷，黃則說，當時說「你的小朋友好像跌倒」，並告知可能被車子壓傷。

女童阿公證稱，從黃女手中接過孫子時，發現她身上有血，衣服也破掉，但對方只說是跌倒，並沒說是被車子壓傷，後來送醫護士才說這些傷勢不可能是跌倒，還質疑他們家暴，自己覺得很奇怪才請媳婦調閱監視器，也確實拍到鍾開車壓傷女童的畫面。

檢方當時依過失傷害起訴鍾男，法院判他3個月，得易科罰金9萬元，但肇逃部分檢方不起訴，家屬不服聲請再議，經高檢署發回桃園地檢署續行偵查。