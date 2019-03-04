「讓妳回不了家」自閉男瘋狂追愛獲判3月徒刑

2019-03-04 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市李姓自閉男瘋狂迷戀曉春（化名），縱火、持鋸要脅女方答允追求未果，還曾猥褻曉春，兩案犯公共危險、妨害自由、強制猥褻等罪，獲判有期徒刑5年；沒想到李男執行完畢仍放不下對舊愛的痴戀，去年驚見小秋（化名）體態形似曉春，竟將狂熱愛慕投射到小秋身上，並展開騷擾式追求，小秋崩潰報案，李男還恫稱「讓妳回不了家」，全案依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑3月。

李男去年1月間猛然偶見神似舊愛的小秋，展開熱烈追求，卻屢屢被拒，仍執意糾纏不休長達4個月。小秋不堪其擾報案，詎料李男竟惱羞成怒、心生不滿，直接到小秋工作的藥局堵人，恫嚇「我知道妳的機車車號，我要把妳機車輪胎戳破，讓妳回不了家」等語，小秋擔心自己人身安全出問題，嚇得報警。

檢警調查，李男並非首犯恐怖追求行徑，早在民國99年間，他就曾瘋狂追求曉春未果，埋伏小春住處點燃報紙縱火；之後又邀小春共進晚餐再度被拒，一怒之下持鋸子要脅女方，遭依公共危險、妨害自由判處有期徒刑1年2月，緩刑4年。沒想到李男不知悔改，在緩刑期內強制猥褻曉春，緩刑經撤銷，兩案獲判有期徒刑5年確定。

豈料，李男出獄後，仍未改恐怖追求行徑。基隆地方法院審理指出，李男僅因無法遏制個人愛戀思慕，一再糾纏小秋，甚至不斷騷擾、跟蹤，導致小秋生活、精神上承受莫大壓力，長期心神不寧，生活倍受干擾；雖雙方已和解，小秋已接受李男20萬元賠償金，但仍堅持不願原諒李男行為。