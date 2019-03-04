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黎明自辦市地重劃弊案不法61億 中檢起訴楊文欣等14人

2019-03-04 11:50聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市黎明自辦市地單元二重劃區爆弊案 ，前立委楊文欣擔任富有土地開發公司董事長等...
台中市黎明自辦市地單元二重劃區爆弊案 ，前立委楊文欣擔任富有土地開發公司董事長等4人決策會，涉嫌虛增人頭地主，虛增拆遷補償費及虛增公共設施工程費共12億7668萬餘元，虛增費用抵費地可取得1萬2291坪，以每坪50萬元計算達61億餘元，台中地檢署今依背信等罪起訴楊文欣等14人。圖／本報資料照
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台中市黎明自辦市地單元二重劃區爆弊案，前立委楊文欣擔任富有土地開發公司董事長等4人決策會，涉嫌虛增人頭地主468人、理監事購地不實，虛增拆遷補償費及虛增公共設施工程費共12億7668萬餘元，虛增費用抵費地可取得1萬2291坪，以每坪50萬元計算達61億餘元，台中地檢署今天依背信等罪起訴楊文欣等14人。

楊文欣曾擔任台灣省議會省議員、立委、長億實業有限公司副董事長，曾擔任富有土地開發股份有限公司董事長、現為富有公司總顧問，他坦承是富有公司經營決策會成員之一，但他否認涉及虛增拆遷補償費、及虛增公共設施工程費。

檢方起訴前立委、富有土地開公司董事長楊文欣，參與富有公司參與台中市黎明自辦市地單元二重劃區的各項重劃業務，與傳宗道、林世民、紀玉枝等4人，為富有公司經營決策會的4人小組。

台中市黎明路自辦市地重劃區 (單元二)緊鄰台中市第七期重劃區，面積約186公頃、土地所有權人共2619人，為台中市面積最大的自辦市地重劃。重劃總費用69億8千多萬元，從民國97年2月開始重劃，是全台最大、重劃利益最高的自辦重劃區。

中檢經3年餘調查，查出林世民為使富有公司及黎明重劃籌備會取得單元二的重劃主導權，由富有公司於95年間向鄭姓地主購買西屯區龍門段兩筆土地，登記在黃男等468人名下，每人僅擁有1萬分之1，持有面積24至28公分見方，約A4紙張大小。

楊文欣等4人，為取得黎明重劃會理事、監事席次，掌握黎明重劃會，規劃由傳宗道、紀玉枝等11人取得參選理監事資格，由富有公司出資向鄭姓地主購買土地，登記在傳等人名下，順利取得7席理事、3席事，掌控黎明重劃會的運作。

楊文欣等人，以不知情的王男等40人虛增第1期農林、建物補償費8594萬餘元，再以「阿輝」等11人名義，虛增第2期拆遷補償費1億4522萬餘元。

97年間，楊文欣等11人，由其中黃男指示不知情的許男以調高工項、土方的單據、數量等方式，將公共設施的工程費用，調整為29億餘元，再於98年底將總預算提高至33億餘元。

黎明重劃會於100年3月24日將變更的工程設計書、圖及工程預算書送台中市政府地政局核定，經台中市政府建設局、交通局分別原則同意備查、同意備查，以22億5779萬，作為富有公司實際支出的公共工程費用。

虛增的地上拆遷物補償費2億3116萬餘元、與虛增的公共設施工程費10億4551萬餘元，共計12億7668萬餘元，確定計入黎明重劃區內土地所有權人的負擔，以重劃後平均地價為3萬1419元／平方公尺計算，富有公司因虛增的費用可取得4萬634平方公尺 (約1萬2291坪)，以每坪新台幣50萬元，達61億4550萬元。

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