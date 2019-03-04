女婿買票讓岳父連任 法院判坪林里長陳進來當選無效

2019-03-04 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



去年九合一選舉後，陳進來以487票當選新北市坪林區坪林里長，但陳涉嫌在選前透過樁腳以一票5000元現金買票，台北地檢署依違反選罷法起訴陳、傅姓女婿等人。檢方也向法院提當選無效訴訟，台北地方法院認為，陳對於女婿買票一事知情，判決陳進來當選無效，可上訴。

檢方主張，陳進來因為選舉競爭激烈，為了尋求順利連任當選，和負責操盤的傅姓女婿、妻子和樁腳等人，共同買票賄選。

檢方指出，傅姓女婿去年11月22日先透過樁腳認識選民，再以一票5000元為代價，將3萬5000元交給選民，約定好選民家中7人均要投給陳進來。同日，傅姓女婿再將2萬元交給另位選民，約好投給陳進來。

陳進來抗辯，他從未違反選罷法，女婿作證也表示，只是單純出自孝心要幫忙他，他並不知道。他擔任里長16年，這是第五次參選，對於選務極為熟稔，除了兩次掃街拜票有麻煩親友參與外，其他拜票活動都是他一人處理，其餘親友的拉票行為，他並不清楚。

判決指出，傅姓女婿在檢方訊時作證表示，他認為陳進來做得蠻累的，基於孝心才做錯事情，當天他將現金放入空香菸盒中，再放在桌上，選民離開時也有帶走香菸盒。

但陳進來偵查中也指出，他的助選人員只有女婿一人，「女婿有跟我稍微提一下（指買票）」；陳的妻子證稱，買票的現金是她交給女婿的，再由女婿拿給選民，「陳進來大概知道這件事情」。