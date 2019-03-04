上海商人坑殺台灣投資人 黃國昌質疑司法無可奈何

2019-03-04 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法委員黃國昌今在立院司法及法制委員會上質詢慶富案，痛批權貴犯罪，他2017年10月就開記者會揭發此案，其實2016年7月檢方就接到檢舉，但2019年2月25日才傳慶富董事長陳慶男，從檢舉、移轉、傳喚，一拖再拖。