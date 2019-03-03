色男在小吃部非禮女公關 依強制猥褻罪判刑10月

2019-03-03 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



鄭姓男子到台南市有女陪侍小吃部飲酒作樂，席間涉嫌對女公關強脫衣服襲胸、摸下體，女公關強力抵抗、趁機逃離包廂，打電話向男友求救，報警法辦起訴。鄭供稱有給女公關200元，對方同意他摸胸；女公關反駁說那是進包廂後代為送客的小費，不是同意鄭摸她的對價。台南地院認為女公關多次指述被害經過都一致，相關佐證吻合，依強制猥褻罪判鄭徒刑10月，全案可上訴。

判決指出，2018年4月6日凌晨3點，鄭男和友人在南市安南區1家KTV小吃部包廂唱歌喝酒，他未經坐檯陪酒的女公關同意，強行將女方洋裝往下拉、撫摸胸部。

女公關極力反抗推開鄭，鄭用力架住女被害人肩膀，壓制在沙發上，女公關受到左臉頰、右上臂與上背部挫傷等傷勢，鄭再趁機強摸下體。

女公關趁機推開鄭，穿好衣服逃離包廂，並打電話向男友阿明哭訴求救，阿明率多人當天凌晨3點多趕抵小吃部前，把鄭從計程車拖下來圍毆，造成鄭頭、頸部和雙手都有傷勢。

阿明指責鄭想性侵他女友，才會動手打人。法官認為，女公關對遭到鄭摸胸與下體等受害情節，多次指述均屬一致，也與醫院診斷證明、阿國證述女友當下反應相吻合，足見女公關指述真實可採認；鄭男辯解不足採信，因此判鄭男有罪刑，還可上訴。