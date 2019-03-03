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桃園狠母繼父虐死6歲兒 打到頭顱四肢全骨折

2019-03-03 22:20聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市6歲吳姓男童去年10月5日不堪吳姓生母、彭姓繼父長期用鐵棍、徒手毆打傷重昏迷，和死神拔河2個月仍不治，醫院驚覺他骨瘦如柴，新舊傷遍佈，甚至頭顱、四肢竟都骨折，案發後開羈押庭時，法官更痛斥「簡直令人髮指」；檢方偵結，依家暴傷害致死罪嫌起訴這對狠心父母。

檢警調查，彭男（30歲）和吳女（32歲）2017年8月起，就以男童時常偷竊、說謊為由，各用實心鐵棍、竹棍，以每天或是1周2、3次頻率，毆打小孩的屁股、腳部或其他部位，當晚6點多又以男童吵鬧，彭再拿鐵棍痛毆，吳則賞巴掌凌虐。 

結果男童嘴唇發紫、呼吸緩慢，到院前就失去生命跡象，但院方驚覺他顱骨、四肢都骨折，全身傷痕累累，急救後雖恢復呼吸心跳，但陷入重度昏迷，住院2個月仍宣告不治；案發後檢方以彭嫌疑重大，考量他才因酒駕遭判刑，得易科罰金，改以改不得易科並加速流程先他執行入監。

檢警事後認定吳也是共犯，再傳訊後當庭逮捕聲押，據了解，當時開聲押庭，吳女面對兒子嚴重傷勢卻說「我不能解釋」，且辯詞和彭男如出一轍，起初還佯稱男童在廁所撞到頭才受傷，法官痛斥「簡直令人髮指」，認為吳有串供、滅證之虞，裁定羈押禁見。

檢方訊時，彭坦承有毆打男童，且其中1根細的木藤條打到斷掉，吳則說，有因為小孩吵鬧就賞巴掌、拿藤條教訓；男童同母異父哥哥證稱，彭拿鐵棍打弟弟很用力，會發出「碰」一聲，送醫隔天還把鐵棍交給朋友帶走，還說弟弟當天根本沒在廁所滑倒撞到頭。

法醫解剖發現，男童除了左前、左後頭顱，及左下巴都骨折，身上有許多疤痕，尤其集中在左下肢，兩側顏面、眼眶及後腦也有出血，死因為頭部外傷併腦損傷，最終引發呼吸衰竭。

檢方偵結，依家暴傷害致死罪嫌起訴2人，另依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，另彭有公共危險前科，5年內再犯屬累犯，應再加重其刑。

桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
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