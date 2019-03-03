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老公中風妻想離婚 法官不准：夫妻應同甘共苦

2019-03-03 17:26聯合報 記者曾健祐╱即時報導

黃姓女子控訴被夫家當成賺錢工具，先生還逼她墮胎，後來老公中風住療養院，每月得再支付醫療費，認為經濟、精神壓力讓她快崩潰請求離婚；但法官認為，黃女僅憑空言指控，難認黃夫有虐待一事，並勸她應和先生同甘共苦，非棄患病的老公於不顧，駁回其訴。

黃女指控，新婚時老公就以外面很危險，要求她不要出門，生下女兒後5個月就再度懷孕，但先生卻說「只要男孩不要女孩」，在不清楚她腹中胎兒性別時，就帶她到醫院拿墮胎藥逼她拿掉小孩，自此夫妻就分房睡覺。

她還說，女兒6歲起家人自己就外出工作，但仍不足以支應生活費，加上先生前年底突然中風，本以為對方保險金理賠足以支付龐大醫療費，婆婆卻騙她說沒有理賠，反而要求她每月再多付1萬元醫療費，認為自己無怨無悔付出，卻只被當賺錢工具，已經瀕臨崩潰邊緣。

但黃夫反駁，理賠金明細有給妻子過目，也用於自己住療養院費用，且老婆當初答應母親說每月藥負擔1萬元醫療費，卻只付了半年就開始拖欠，黃夫並主張，如果老婆可以付清剩下的5萬多元就願意離婚，否則希望妻子照顧他。

院方審酌，黃女僅為空言指摘，沒有提出具體實證，而且雙方分房多年，就算黃需要外出工作負擔家計，也難認構成不堪同居虐待；另外，黃也沒舉證婆婆欺騙她無理賠金一事，並認為被老公當作傭人一般對待等。

法官認為，夫妻在婚姻關係存續會遇到波折，雙方要共同克服，今天黃夫因中風需額外支出，黃女應該和他同甘共苦，而非棄患有病痛的先生於不顧，黃女僅憑主觀上喪失維持婚姻意圖就主張離婚，認為其請求判決無據，予以駁回。

黃女精神、經濟讓她快崩潰卻沒提出具體實證，向法院訴請離婚被駁回。示意圖／ingi...
黃女精神、經濟讓她快崩潰卻沒提出具體實證，向法院訴請離婚被駁回。示意圖／ingimage
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中風離婚婚姻
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