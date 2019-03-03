翁死無遺囑 前妻4子鬥遺孀孤女

2019-03-03 17:42 台灣醒報 記者柯映青╱台北報導



沒有預立遺囑，後代為錢爭吵不休！一名七旬張姓老翁海外意外過世，留下千萬財產及多筆不動產。老翁離婚20多年的前妻所生4個兒子，不惜對簿公堂，與遺孀和同父異母妹妹爭遺產。律師林柏男建議，應事先做好財產分配，以兼顧處理公平性，民眾實不必避諱談死亡。

遺孀怨同苦不同甘

張姓老翁再婚妻子年約50歲，她表示，與丈夫20多年前認識時，先生已離婚還經商失敗、負債百萬。她不離不棄患難與共，期間生下一女兒現已20歲。夫妻倆共同打拚進出口農業貿易，20多年來攢了千萬存款。

然而，丈夫去年突然在海外出差中意外身亡，與前妻所生的4個兒子不知從何得知丈夫留下千萬存款及不動產等遺產，跳出來要求分財產。遺孀不滿，20多年來都是她們母女與丈夫共患難，千萬財產是一起打拚出來的成果；前妻4子沒有奉養父親還向丈夫拿錢，死後還來分財產？

依法遺產平分

原來就是張姓老翁生前沒有預立遺囑，意外身亡後遺產依據民法第1138條有關遺產繼承人順序規定，配偶及直系血親卑親屬可分得「應繼分」。包括前妻4個兒子和現任妻子及其女兒共6個人，可分得遺產各1/6。

等於是前妻等4子共得遺產2/3，現任妻子和其與老翁的女兒共得遺產的1/3。老翁遺孀無法接受，主張這些遺產都是與丈夫20多年來一路打拚的成果；前妻4子在丈夫死後竟然可以跟她和女兒平分財產，對她們孤女寡母非常不公平。而前妻等4子主張，雖然爸爸再婚仍然有往來，雙方一度僵持。

親情軟化雙方

由於兩造各不讓步、擾了數個月，最後協調人一句「爸爸也不想自己的孩子吵…」雙方才軟化，以「都是爸爸的孩子」親情考量不再堅持己見，終於依民法規定達成協議，事情得以解決落幕。

蘇家宏律師提醒，若自己能夠事先寫好遺產規劃，可避免親人爭吵、財產處理不公平，一位黃姓民眾則認為，雖然無法預料哪一天可能遇到意外，但和親人談寫事先好身後財產規劃，常會擔心家人忌諱又造成誤會。

預立遺囑免爭端

林柏男律師受訪時表示，台灣因為民情避諱談死亡，很多民眾沒有事先對於自己名下財產做身後的遺囑規劃，導致身故死亡後，家屬為了爭產對簿公堂，影響社會觀感也令家屬遺憾。

避免日後家屬親人爭產訴訟，林柏男律師建議，若能事先為自己預寫名下財產分配給繼承人，一方面兼顧處理的公平性，另一方面避免因沒有亡者遺囑、親人爭訟的事端，減少爭吵、讓家族社會更祥和。

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