冒險救人還被酸 消防員：中央應成立山難專責單位

2019-03-03 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



政務委員張景森有意開放山域，並取消各縣市登山自治條例山友叫好，但基層消防隊員擔心，管制山域開放後，山友探險、冒險，山難頻率也相對增加，搜救責任卻由縣市政府負擔，基層消防隊員將疲於奔命，呼籲中央也應該成立專責的救難單位，並討論登山保險制度，不能把搜救責任全丟給地方。

「掏心掏肺救人換來無情對待，讓人心冷」，去年9月葉姓登山客攀登南三段求救卻二度落跑，把救難直升機當小黃，引起各界批評。上次搶救消防隊員冒著風雨和低溫在山區搜救，還有隊員出現高山症，讓竹山消防分隊長柯翔譯痛斥葉「我們的命不是命？」

對於山域開放，柯翔譯說，消防隊員本職是消防和救護，山區搜救並非專長，他們都是基於救人第一冒險犯難。但有的山友不配合，反過來批評救難人員甚至還要求國賠，「實在讓人心冷」。

他說，中央要統一各縣市登山自治條例立意不錯，但管制山域解禁，挑戰或探勘的山友增加，事故的頻率也會增加。建議政府應考慮成立專責的山區搜救單位，同時健全保險制度山友登山要保險，保險公司收錢也要負責救人，否則只是加重消防隊員負擔。

南投縣九成五是山地，有玉山、太魯閣兩個國家公園，也是山友最喜歡登山的縣市之一，山難搜救任務頻繁，南投縣政府前年訂定登山活動管理自治條例，要求特殊管制山域，應由領隊、登山綜合保險、衛星電話等定位通信器材，如遭遇登山事故搜救，對於人員、設備、航空器等費用得由當事人負擔。