親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
靈堂上課阻酒駕
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不缺水為啥「九蛙全露」？ 這些地標跑出來才是真乾旱

外國人誇台灣健保好 婦產科醫：剖腹費用人不如狗

車拋錨全家深夜困山區 大武警有輪機專長助修車

2019-03-03 10:51聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣大武警分局森永派出所警員馮應鈞從警前，在大學讀的是輪機，大學畢業後也曾在輪機保修廠上班，日前他執行晚上23時巡邏勤務時，在南迴山區道路旁發現有潘姓一家人因車輛故障停在路旁，馮應鈞與同僚主動上前關心，馮應鈞更憑藉過去學經歷幫忙修車，終於發動汽車引擎，幫潘姓男子一家人脫困。

大武警分局今天表示，來自屏東的潘姓男子開著自小客貨車228連假帶全家到台東旅遊，1日返程途中，行經台9線南迴公路森永路段，車輛故障拋錨，潘男一家人深夜受困山區道路上，不知所措，且當天適逢連續假期又是深夜，大武地區保養廠均未營業，潘男心急如焚，六神無主。

大武警分局指出，森永派出所警員馮應鈞、郭彥成2人負責1日晚上11點之後的巡邏勤務，2日凌晨1點左右行經該路段時，發現一輛自小客貨車停在路邊，潘男手足無措在車旁踱步，馮及郭2人立即停車，上前察看。

大武警分局表示，今年35歲的馮應鈞從警資歷1年，從警前曾在船隻輪機維修廠工作，且他是國立高雄海洋大學輪機系畢業，熟悉引擎構造與性能，得知潘所駕自小客貨車拋錨，馮主動協助檢修，且順利將車子發動。

潘男對大武員警熱心協助，幫他全家脫困，平安返家，深表感激，否則他們全家就要露宿荒郊野外。

台東縣大武警分局森永派出所警員馮應鈞，憑藉個人學經歷日前深夜助民脫困。記者羅紹平...
台東縣大武警分局森永派出所警員馮應鈞，憑藉個人學經歷日前深夜助民脫困。記者羅紹平／翻攝
分享
台東縣大武警分局森永派出所警員馮應鈞，憑藉個人學經歷日前深夜助民脫困。記者羅紹平...
台東縣大武警分局森永派出所警員馮應鈞，憑藉個人學經歷日前深夜助民脫困。記者羅紹平／翻攝
分享

台東連假海洋大學
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

泡湯滑倒 門裡門外差很大

2019-03-03 00:48

少年無照騎車屢被警攔 父挨罰13萬8吃不消求撤銷

2019-03-03 09:40

被開單不爽罵警三小、瞎眼 法官判他3個月刑

2019-03-03 09:23

蹲監獄沒電視看沒水果吃要國賠 法官判他敗訴

2019-03-03 08:30

父親再婚對子女不聞不問 姐弟聲請免除扶養法官裁准

2019-03-03 08:16

飲水機前跌倒索溫泉業者200萬 法官點出這事實判免賠

2019-03-02 18:57

死亡車禍聯結車司機遭起訴 機車逆向判無罪

2019-03-02 17:01

陳詩欣情牽男戰友遭夫控外遇 判賠30萬撤回上訴

2019-03-02 16:20

偷走虎爺香爐前的50元 法院判罰1萬

2019-03-02 15:47

嫂嫂告小叔盜領亡母遺產 法官查明金流判緩刑

2019-03-02 15:23

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

交通違規警攔查發現武士刀 法官認定違法搜索改判無罪

2019-03-02 13:11

「心臟病吃大便不會死」悍婦飆罵這句要關30天

2019-03-02 12:33

水電工第7次酒駕被抓 法官重判1年2月

2019-03-02 09:57

男師外遇女學生竟稱「先跟她結婚再離婚娶妳」

2019-03-02 08:58
看更多

熱門文章

凶狠比特犬狂咬 小黑狗淒厲哀叫半小時慘死

2019-03-02 20:06

影／來台被欺負「飯倒身上」 越南女孩：想和台灣人做朋友

2019-03-02 21:15

長腿正妹穿熱褲騎重機 他不超車竟釣出本尊回應

2019-03-02 19:44

海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

2019-03-03 00:02

情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

2019-03-02 15:51

比特犬咬死小黑遭肉搜 飼主深夜貼文致歉

2019-03-02 23:06

控雇主每周從背後上4次 老闆：她都說沒關係

2019-03-02 11:42

死亡車禍聯結車司機遭起訴 機車逆向判無罪

2019-03-02 17:01

70歲婦人疑生前遭虐陳屍家中 女兒警局偵訊中

2019-03-02 22:43

雲林旅行團遊覽車自燃 10多分鐘撲滅無人傷亡

2019-03-02 13:08

影／警署下令強力執法禁鬥毆 員警「大外割」逮屁孩

2019-03-02 21:01

蹲監獄沒電視看沒水果吃要國賠 法官判他敗訴

2019-03-03 08:30

洗車撿到錄影筆 結果竟害一場婚事告吹

2019-03-02 18:26

影／兩正妹見義勇為 小黃司機困車內消防員破窗救出

2019-03-02 23:34

變態丈夫在小孩旁邊性侵妻子 辯稱「激烈性愛」

2019-03-02 17:29

帶未成年少女上旅館上演活春宮 男子判刑5個月

2019-03-02 13:08

情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19

影╱幼童衝出馬路險遭機車輾過 騎士摔傷要求道歉賠償

2019-03-02 13:21

震撼教育嚇阻累犯！酒駕道安講習月初到「靈堂」上課

2019-03-02 17:16

觀光客猴硐撞死貓竟揚長而去 飼主：實在太惡劣

2019-03-02 13:39

輔大實驗室發生火警 所幸及時撲滅未釀嚴重災害

2019-03-02 14:27

228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」

2019-03-02 15:16

疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02

工人騎樓休息卻遭保全驅趕 她控：沒工人哪來房子？

2019-03-02 13:07

暖警曲膝關懷跌坐老婦 民眾告白「超帥超有愛」

2019-03-02 22:44

穩鵬號喋血兇嫌向海巡特勤人員投降 押回台灣途中

2019-03-03 00:16

影／怎樣的垃圾山大火 燒了9小時深夜還在燒

2019-03-02 22:08

影／遏止街頭暴力 高市警展現鐵腕臨檢

2019-03-03 03:57

飲水機前跌倒索溫泉業者200萬 法官點出這事實判免賠

2019-03-02 18:57

酒駕道安講習 推動殯儀館布置靈堂上課

2019-03-02 14:09

星國情侶涉女嬰棄屍案 男友神隱超過2天

2019-03-02 20:56

陳詩欣情牽男戰友遭夫控外遇 判賠30萬撤回上訴

2019-03-02 16:20

趁人之危 男初次見面竟趁女酒醉假意照顧伸狼爪

2019-03-02 20:45

情侶女嬰棄屍案 星國警方展開初步了解

2019-03-02 17:40

21年老車爆胎停北宜路邊 突冒火自燃幾乎全毀

2019-03-02 17:51

靈堂上課防酒駕累犯？學者：連坐處罰朋友最有效

2019-03-02 19:02

印傭在台中老闆家上廁所昏倒 送醫成冰冷遺體

2019-03-02 12:28

比特犬又鬧事！ 咬傷小黃又咬死小黑

2019-03-02 18:57

父親再婚對子女不聞不問 姐弟聲請免除扶養法官裁准

2019-03-03 08:16

泡湯滑倒 門裡門外差很大

2019-03-03 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top