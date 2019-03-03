車拋錨全家深夜困山區 大武警有輪機專長助修車

2019-03-03 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣大武警分局森永派出所警員馮應鈞從警前，在大學讀的是輪機，大學畢業後也曾在輪機保修廠上班，日前他執行晚上23時巡邏勤務時，在南迴山區道路旁發現有潘姓一家人因車輛故障停在路旁，馮應鈞與同僚主動上前關心，馮應鈞更憑藉過去學經歷幫忙修車，終於發動汽車引擎，幫潘姓男子一家人脫困。

大武警分局今天表示，來自屏東的潘姓男子開著自小客貨車228連假帶全家到台東旅遊，1日返程途中，行經台9線南迴公路森永路段，車輛故障拋錨，潘男一家人深夜受困山區道路上，不知所措，且當天適逢連續假期又是深夜，大武地區保養廠均未營業，潘男心急如焚，六神無主。

大武警分局指出，森永派出所警員馮應鈞、郭彥成2人負責1日晚上11點之後的巡邏勤務，2日凌晨1點左右行經該路段時，發現一輛自小客貨車停在路邊，潘男手足無措在車旁踱步，馮及郭2人立即停車，上前察看。

大武警分局表示，今年35歲的馮應鈞從警資歷1年，從警前曾在船隻輪機維修廠工作，且他是國立高雄海洋大學輪機系畢業，熟悉引擎構造與性能，得知潘所駕自小客貨車拋錨，馮主動協助檢修，且順利將車子發動。