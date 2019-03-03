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北部空品紅通通！ 最糟竟在北市古亭區

少年無照騎車屢被警攔 父挨罰13萬8吃不消求撤銷

2019-03-03 09:40聯合報 記者袁志豪╱即時報導

16歲王姓少年多次深夜無照騎乘家裡的機車，一再被巡邏警員發現他未成年無照駕駛，包括新北市警中和、板橋、土城、新店、台北市警大同、文山、中正等8個分局均開出罰單，共開了13張；王又租用自小客車，被南投縣警埔里分局開單，總計挨罰13萬8千元，父親大喊吃不消提告，新北地院判決駁回告訴。

16歲王姓少年前年8月8日、9日、28日、30日、9月9日、10、11月16日、26日、12月15日、去年1月12日、22日、3月13日、14日，均在深夜、凌晨騎乘家裡的機車分別行經新北市泰山區、中和區、土城區、板橋區、新店區、台北市大同區、文山區、中正區等13處，每次都被轄區員警發現攔查，開單取締。

去年2月17日，王姓少年又租了小客車，開車行經南投縣埔里鎮，照樣被員警攔查，發現他未成年無照駕駛，開單舉發；總計14案，王均不予理會，繳納期限統統逾期。經統一移送給新北市交通事件裁決處，分別製作裁決書，各裁罰9千元（共12萬6千元），另外再裁罰1萬2千元，並應參加道路交通安全講習，

王姓少年父親提告主張，他是王的法定代理人，他單親扶養子女二人，疏於管教子女的部分難辭其咎；但警察既然抓到兒子違規，開單告發完畢，卻故意放任繼續違規，也沒有告知他，他沒有辦法採取制止手段，導致累積共13萬8千元的罰鍰，他或兒子實在無力繳納，國家形同向家長搶錢，請法院撤銷裁罰。

交裁處出庭指出，依道路交通管理事件統一裁法基準及處理細則「駕駛人或行為人未滿14歲者，應於通知單上另行查填其法定代理人或監護人之姓名、身分證統一編號及地址，並送達其法定代理人或監護人」，王姓少年已滿16歲，依法並不用通知家長。

交裁處指出，經查王姓少年騎乘的機車車號，裁決書已依照車主登記的地址送達，王也簽收，裁罰機關的送達地址並無錯誤，也完成送達，裁罰並無違誤。

法院認定，警方開立的舉發通知單，除了一張是後座乘客未戴安全帽，攔查後另外發現王姓少年是無照騎車，這張是採用郵寄送達，其餘13案均是當場舉發，由王親自簽收；既然王已年滿16歲，行政機關並不需要再另外通知王的法定代理人或監護人。

另外，法令並沒有賦予警員可以扣留汽車鑰匙，也沒有辦法強制王姓少年在警察離去後不繼續駕駛，即使「逕行移置保管其車輛」也是現場執勤警員的裁量權，事涉車輛所有人財產權，以及車輛所有人自行到場駕駛權益；有沒有制止王的行為與裁罰並不相關，法院無須調查審究。

法官認定，王因相關違規行為，遭受裁罰，即使將對法定代理人的生計發生影響，但行政機關的裁處並無違誤，也沒有違憲；既然行政機關依法裁量，並未違法，基於憲法權力分立原則，便不是行政法院（司法權）可以審查範圍。王的父親相關主張，均不可採，判決駁回告訴。

16歲王姓少年多次深夜無照騎乘家裡的機車，一再被巡邏警員發現他未成年無照駕駛，父...
16歲王姓少年多次深夜無照騎乘家裡的機車，一再被巡邏警員發現他未成年無照駕駛，父親挨罰13萬8千元。示意圖／報系資料照片
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