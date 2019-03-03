被開單不爽罵警三小、瞎眼 法官判他3個月刑

2019-03-03 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄陳姓男子去年4月違規停車遭警方開單，他不滿涉嗆台語「找三小麻煩」、「你開三小」、「你是不是瞎眼」，當場被逮捕依妨害公務罪嫌送辦。陳審理時辯稱警方只針對他開單，但法官認為，三小、瞎眼雖是平時常用語，但當下情況已侮辱公務員，高雄地院依犯侮辱公務員罪判3月徒刑，可易科罰金9萬，可上訴。

判決指出，陳姓男子去年4月14日下午5點多在高雄林園區王公路與林園北路口違規停車，巡邏警方見狀開單取締，但他不滿認為沒對其他違規車輛開單，遂撥打報案電話抱怨，林園分局林園派出所李姓、歐姓員警到場後，陳竟當眾用台語嗆聲「找三小麻煩」、「你開三小」、「你是不是瞎眼」等語，員警不甘受辱，當場將他逮捕。

陳姓男子辯稱，「現場大家都違規停車，員警只針對我開單取締，不是瞎眼是什麼」，他強調只是說出事實，沒有侮辱公務員。

法官指出，「瞎眼」指對方失明、有眼無珠、看不到東西，有嚴重輕蔑、貶低、嘲諷他人之意；「三小」源自台語，是「什麼」的意思，但用語較不雅，常帶有輕蔑、貶低他人意味，雖然語言有許多意義，有時開玩笑會說「瞎眼」，「三小」會用於表示不明白對方用意，需綜合考量才知有無侮辱之意。