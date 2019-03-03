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蹲監獄沒電視看沒水果吃要國賠 法官判他敗訴

2019-03-03 08:30聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣林姓男子2016年6月起在苗栗看守所服刑8個月，他認為期間沒有電視供觀賞教化節目，多次停止戶外活動，還曾連續3周沒有吃到水果，必須自費購買內衣褲、衛生紙等物品，受刑人權益受損，訴請國家賠償11萬元，苗栗地方法院合議庭最近維持一審簡易判決，駁回他的上訴，他敗訴確定。

林姓男子起訴主張，服刑期間因案借提至新竹看守所，得知新竹看守所裝設電視播放教化節目，作為法定每日2小時教化之用，苗栗看守所沒有裝設電視，此外，苗所僅提供飲食及夾克、外褲等，內衣褲、牙膏、衛生紙、毛巾、肥皂等，他都必須自費購買。

林男認為每天運動半小時至1小時是受刑人權利，且運動當然要在戶外，苗所多次停止周四戶外活動，另，苗所周三或周四皆有水果食用，他已養成習慣，期間竟有連續3周沒有提供水果，他反應請求補發水果，所方置之不理。

苗栗地方法院一、二審都判決他敗訴，且不能再上訴，判決書指出，監獄行刑法規定對於受刑人應施以教化，教育每天2小時，但教化、教育的方式多元多樣，並非以看電視為限。此外，內衣褲、牙膏、衛生紙、毛巾、等，屬於個人衛生及使用習慣用品，並非維持受刑人生命健康基本所需，且如果均由國家埋單，無非以全民所繳納稅款，支付生活開銷，似有鼓勵人民犯罪之嫌。

監所固應每天使受刑人運動半小時至1小時，但並非毫無例外，如受刑人因病或違背紀律遭處罰，或因作業如受刑人已從事監外作業、搬運、灑掃等事物，工作中已運動，即不在此限，且處所沒有一定在戶外，室內也可以運動。

判決書指出，苗栗看守所公法行為提供林男主副食營養，應合於保健需要、衛生標準，適時調製，按時進餐，相關規定均未設限特定食物，苗所連續3周未提供水果，並無違反法律，林男請求因受刑人權益被侵害，國家賠償11萬元損失顯無理由，沒有調查證據及言詞辯論程序必要，應予駁回。

林姓男子在苗栗看守所服刑8個月，他以沒得看電視等理由，請求國家賠償11萬元敗訴確...
林姓男子在苗栗看守所服刑8個月，他以沒得看電視等理由，請求國家賠償11萬元敗訴確定。記者范榮達／攝影
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