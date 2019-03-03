親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
靈堂上課阻酒駕
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

國軍為何瘋狂拍影片？ 內容這麼軟能抗共軍文宣嗎？

父親再婚對子女不聞不問 姐弟聲請免除扶養法官裁准

2019-03-03 08:16聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市洪姓男子與妻子離婚後再婚，長期沒有工作，每月生活只仰賴中低收入津貼過活，要求子女扶養，但洪子女主張，他們從小由祖父母和母親扶養，父親對他們不聞不問，不曾分擔扶養費用，向法院聲請免除扶養義務。法官調查認為，洪父長期失業，不曾出資扶養子女，也提不出未能盡到扶養義務正當理由，裁准子女聲請免除對父親扶養義務，可上訴。

洪姓姐弟主張，父親2005年5月與母親離婚，兩個月後父親再婚，他們自幼與祖父母、叔伯姑姑同住，洪母與親屬出資扶養他們，但父親未曾扶養，洪父在子女成年前均無業，沒有收入，無能力扶養。

洪弟成年開始工作賺錢後，也陸續資助父親，洪家姐弟從小寄居親戚家，仰賴親戚照料扶養，親戚央求借貸，基於人情壓力，難以婉拒，因而背負債務。

洪家姐弟以父親在兩人年時至成年均未盡扶養義務，依民法、家事事件法規定，向法院聲請免除對洪父扶養義務。洪姑姑證稱，姐弟都是她媽媽在帶，洪父沒有工作、沒有收入。

法官並查出，洪父名下沒有財產，月領中低收入生活津貼7463元，但有房屋租金4500元支出。現有收入不足支應生活所需，有接受扶養必要。但洪父於子女成年前，都沒有工作、收入，仰賴妻子照顧，還向長輩索取生活費。

法官認為，洪父離婚後另組家庭，對子女不加聞問，也未給付或分擔扶養費用，也提不出為何不能盡扶養義務正當事由，洪父無正當理由對子女未盡扶養義務情節重大，子女請求免除對父親扶養義務，應予准許。

台南市洪姓姐弟主張，父親再婚後，他們從小由祖父母和母親扶養，不曾分擔扶養費用，向...
台南市洪姓姐弟主張，父親再婚後，他們從小由祖父母和母親扶養，不曾分擔扶養費用，向地院聲請免除扶養義務。法官裁准子女聲請免除對父親扶養義務，可上訴。圖為台南地院外觀。圖/本報資料照片
分享

離婚失業
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

泡湯滑倒 門裡門外差很大

2019-03-03 00:48

蹲監獄沒電視看沒水果吃要國賠 法官判他敗訴

2019-03-03 08:30

飲水機前跌倒索溫泉業者200萬 法官點出這事實判免賠

2019-03-02 18:57

死亡車禍聯結車司機遭起訴 機車逆向判無罪

2019-03-02 17:01

陳詩欣情牽男戰友遭夫控外遇 判賠30萬撤回上訴

2019-03-02 16:20

偷走虎爺香爐前的50元 法院判罰1萬

2019-03-02 15:47

嫂嫂告小叔盜領亡母遺產 法官查明金流判緩刑

2019-03-02 15:23

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

交通違規警攔查發現武士刀 法官認定違法搜索改判無罪

2019-03-02 13:11

「心臟病吃大便不會死」悍婦飆罵這句要關30天

2019-03-02 12:33

水電工第7次酒駕被抓 法官重判1年2月

2019-03-02 09:57

男師外遇女學生竟稱「先跟她結婚再離婚娶妳」

2019-03-02 08:58

藥頭免費供毒硬上妹 未遇強力反抗獲判無罪

2019-03-02 03:19
看更多

熱門文章

凶狠比特犬狂咬 小黑狗淒厲哀叫半小時慘死

2019-03-02 20:06

影／來台被欺負「飯倒身上」 越南女孩：想和台灣人做朋友

2019-03-02 21:15

長腿正妹穿熱褲騎重機 他不超車竟釣出本尊回應

2019-03-02 19:44

情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

2019-03-02 15:51

海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

2019-03-03 00:02

控雇主每周從背後上4次 老闆：她都說沒關係

2019-03-02 11:42

比特犬咬死小黑遭肉搜 飼主深夜貼文致歉

2019-03-02 23:06

死亡車禍聯結車司機遭起訴 機車逆向判無罪

2019-03-02 17:01

男師外遇女學生竟稱「先跟她結婚再離婚娶妳」

2019-03-02 08:58

70歲婦人疑生前遭虐陳屍家中 女兒警局偵訊中

2019-03-02 22:43

雲林旅行團遊覽車自燃 10多分鐘撲滅無人傷亡

2019-03-02 13:08

影／警署下令強力執法禁鬥毆 員警「大外割」逮屁孩

2019-03-02 21:01

水電工第7次酒駕被抓 法官重判1年2月

2019-03-02 09:57

洗車撿到錄影筆 結果竟害一場婚事告吹

2019-03-02 18:26

奧客領貨不給證件 態度囂張嗆店員「不能兇你？」

2019-03-02 10:46

變態丈夫在小孩旁邊性侵妻子 辯稱「激烈性愛」

2019-03-02 17:29

帶未成年少女上旅館上演活春宮 男子判刑5個月

2019-03-02 13:08

情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19

影／兩正妹見義勇為 小黃司機困車內消防員破窗救出

2019-03-02 23:34

影╱幼童衝出馬路險遭機車輾過 騎士摔傷要求道歉賠償

2019-03-02 13:21

震撼教育嚇阻累犯！酒駕道安講習月初到「靈堂」上課

2019-03-02 17:16

觀光客猴硐撞死貓竟揚長而去 飼主：實在太惡劣

2019-03-02 13:39

輔大實驗室發生火警 所幸及時撲滅未釀嚴重災害

2019-03-02 14:27

228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」

2019-03-02 15:16

疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02

影╱這種斜切騎法很危險 被撞告人肇事逃逸惹官司

2019-03-02 10:13

工人騎樓休息卻遭保全驅趕 她控：沒工人哪來房子？

2019-03-02 13:07

影／怎樣的垃圾山大火 燒了9小時深夜還在燒

2019-03-02 22:08

酒駕道安講習 推動殯儀館布置靈堂上課

2019-03-02 14:09

暖警曲膝關懷跌坐老婦 民眾告白「超帥超有愛」

2019-03-02 22:44

穩鵬號喋血兇嫌向海巡特勤人員投降 押回台灣途中

2019-03-03 00:16

飲水機前跌倒索溫泉業者200萬 法官點出這事實判免賠

2019-03-02 18:57

星國情侶涉女嬰棄屍案 男友神隱超過2天

2019-03-02 20:56

影／遏止街頭暴力 高市警展現鐵腕臨檢

2019-03-03 03:57

陳詩欣情牽男戰友遭夫控外遇 判賠30萬撤回上訴

2019-03-02 16:20

21年老車爆胎停北宜路邊 突冒火自燃幾乎全毀

2019-03-02 17:51

情侶女嬰棄屍案 星國警方展開初步了解

2019-03-02 17:40

印傭在台中老闆家上廁所昏倒 送醫成冰冷遺體

2019-03-02 12:28

比特犬又鬧事！ 咬傷小黃又咬死小黑

2019-03-02 18:57

趁人之危 男初次見面竟趁女酒醉假意照顧伸狼爪

2019-03-02 20:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top