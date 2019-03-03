父親再婚對子女不聞不問 姐弟聲請免除扶養法官裁准

2019-03-03 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市洪姓男子與妻子離婚後再婚，長期沒有工作，每月生活只仰賴中低收入津貼過活，要求子女扶養，但洪子女主張，他們從小由祖父母和母親扶養，父親對他們不聞不問，不曾分擔扶養費用，向法院聲請免除扶養義務。法官調查認為，洪父長期失業，不曾出資扶養子女，也提不出未能盡到扶養義務正當理由，裁准子女聲請免除對父親扶養義務，可上訴。

洪姓姐弟主張，父親2005年5月與母親離婚，兩個月後父親再婚，他們自幼與祖父母、叔伯姑姑同住，洪母與親屬出資扶養他們，但父親未曾扶養，洪父在子女成年前均無業，沒有收入，無能力扶養。

洪弟成年開始工作賺錢後，也陸續資助父親，洪家姐弟從小寄居親戚家，仰賴親戚照料扶養，親戚央求借貸，基於人情壓力，難以婉拒，因而背負債務。

洪家姐弟以父親在兩人年時至成年均未盡扶養義務，依民法、家事事件法規定，向法院聲請免除對洪父扶養義務。洪姑姑證稱，姐弟都是她媽媽在帶，洪父沒有工作、沒有收入。

法官並查出，洪父名下沒有財產，月領中低收入生活津貼7463元，但有房屋租金4500元支出。現有收入不足支應生活所需，有接受扶養必要。但洪父於子女成年前，都沒有工作、收入，仰賴妻子照顧，還向長輩索取生活費。