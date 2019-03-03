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海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

穩鵬號喋血兇嫌向海巡特勤人員投降 押回台灣途中

2019-03-03 00:16聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海巡署昨天表示，在斯里蘭卡外海遭一名菲籍漁工佔領的「穩鵬號」漁船，涉嫌殺人的菲藉漁工昨晚向接近船隻的海巡特勤人員投降，後續將押返台灣偵辦。

東港籍穩鵬號漁船於模里西斯東北方1540浬發生船員持刀械鬥案，10名船員2人死亡，其餘跳海獲救，嫌犯1名控制船隻。

海巡署表示，昨天海巡署特勤人員在台灣時間3月2日22時06分，成功制伏「穩鵬號」漁船涉嫌殺人劫船的菲籍兇嫌，並且奪回穩船的主控權。

海巡署表示，該署協同漁業署觀察員計8人，在2月23日從台灣桃園搭機到斯里蘭卡，隨即於當地租用東港籍「兆豐277號」漁船轉往案發海域，歷時7天終於在3月2日上午8時30分抵達「穩」船附近海域。

特勤小組立即與穩鵬號船長聯繫瞭解船舶結構及船上的防衛武器裝備等情，於早上8時30分進行第一次的偵查行動，經現場綜合評估及研判當時天候海象，考慮風浪達6級，且全船的欄杆均有電纜通電，且其船上的艙門均為內部鎖，無法從外部打開；另考量嫌犯習性後，決定心戰喊話，試圖讓嫌犯自行投降。海巡署應變中心另轉達指示，在海象允許的狀況下，伺機攻堅。

特勤小組再次評估後，決定在晚間20時40時進行第二次偵查，21時15分由柯姓隊員先以心戰喊話，5分鐘後嫌犯就以無線電告知欲投降，30分鐘後嫌犯自行跳海游向「兆」船，並由海巡署特勤人員將其拉上船並壓制在地，逮捕嫌犯。

海巡署說，該署特勤人員及漁業署觀察員共同聯手，將嫌犯上手銬安置於前甲板水門空曠處，將實施24小時監管。其次，「穩」船將由原船的陳姓船長駛往台灣方向，以對開航行方式，與海巡「巡護八號」會合，預定台灣時間3月3日會合後由特勤人員戒護，將嫌犯押解至巡護八號的留置室看管，避免其脫逃或自裁等情事，隨後將押返高雄進行偵訊及解送屏東地檢署。

海巡署昨天表示，在斯里蘭卡外海遭一名菲籍漁工佔領的「穩鵬號」漁船，涉嫌殺人的菲藉...
海巡署昨天表示，在斯里蘭卡外海遭一名菲籍漁工佔領的「穩鵬號」漁船，涉嫌殺人的菲藉漁工昨晚向接近船隻的海巡特勤人員投降，後續將押返台灣偵辦。聯合報系資料照
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