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泡湯滑倒 門裡門外差很大

2019-03-03 00:48聯合報 記者陳宏睿／台中報導

台中市徐姓男子3年前在大坑泡溫泉時，跑出溫泉區在鞋櫃區的飲水機倒水，因而跌倒向業...
台中市徐姓男子3年前在大坑泡溫泉時，跑出溫泉區在鞋櫃區的飲水機倒水，因而跌倒向業者索賠200萬元，台中地院判業者免賠。 圖／摘自業者臉書
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台中市徐姓男子三年前到大坑溫泉泡湯，因在飲水機倒水時跌倒，徐認為業者未在飲水機前設置相關防滑設施，涉有疏失，求償醫藥費等兩百餘萬元。台中地院審理後，發現徐並非在泡湯區內滑倒，且他赤腳未穿拖鞋，認定業者無疏失，判免賠。

判決指出，徐姓男子在二○一六年五月廿二日前往北屯大坑林姓業者經營的溫泉泡湯。他在更換泳褲後沖水，隨後半裸、赤腳到業者設置在鞋櫃區門口的飲水機倒水，未料卻跌倒，造成腦出血、腰椎間盤突出等傷勢。他認定是業者設置的飲水機前有積水，導致他跌倒受傷，業者有疏失，求償醫療、復健、精神撫慰金等費用兩百餘萬元。

台中地院民庭法官審理時，根據「台中市溫泉管理作業要點」的規定，認為業者應在溫泉場域、淋浴間設置適當的防滑設施，主要是因該區域長期處於濕潤狀態，若未適當設置，容易使人跌倒，但未規定業者需在所有角落，都設有防滑設施。

法官指出，根據現場相片，發生意外地點的飲水機，設置在進入泡湯區前的鞋櫃區門口，並非在泡湯區內，可認定該部飲水機，並非為提供正在泡湯的消費者使用。飲水機設置處所與泡湯區有相當距離，不會因泡湯池泉水溢流或水花噴濺而造成濕滑，就算有使用者不慎將水濺出，水量有限，且飲水機設置近室外、通風良好，不可能導致飲水機前區域長期濕滑。

法官指出，據徐自己的證詞，當時他是半裸沖水，全身濕潤的情況下，未穿拖鞋赤腳跑出泡湯區到飲水機倒水，業者無從得知會有消費者進入泡湯區後，再步出湯池使用飲水機，徐也無舉證有法令要求飲水機前必須設置防滑墊，認定業者無責，判免賠。

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