趁人之危 男初次見面竟趁女酒醉假意照顧伸狼爪

2019-03-02 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



游姓男子前年到高雄聚會席間認識小梅（化名），聚會結束後，小梅不勝酒力，友人商討將小梅送到附近飯店休息，其中同行酒醉小梅的堂妹因隔天要上班無法留在飯店照顧，游見狀稱「我留下來照顧，不會對她怎麼樣」，未料游竟趁小梅酒醉時伸狼爪，摸小梅的胸部、下體，小梅有察覺到但酒醉已無力反抗，小梅事後身心受創，決定提告，高雄地院審理後判游犯乘機猥褻罪，處有期徒刑1年，可上訴。

判決指出，前年10月，游在朋友邀約下到高雄與友人共赴酒館、KTV唱歌喝酒，席間認識小梅，當天凌晨4時許，小梅不勝酒力，暫將小梅送到附近飯店休息。由於同行小梅的堂妹隔天要上班，還要照顧家中貓狗，無法留在房間內。游見狀後，就跟小梅的堂妹說「我留下來照顧，不會對小梅怎麼樣」，堂妹不疑有他就離開飯店，堂妹酒醒後才回想「覺得好像還蠻危險的」，小梅當時不諒解堂妹，兩人也因此事吵架。

高雄地院審理，小梅告訴法官，她本來不認識游，當天她去酒館載堂妹，經她們邀約才留下來喝酒，之後又去唱歌，離開KTV時，大約凌晨4點，看完時間後就突然沒有意識，KTV之後，就是搭計程車畫面，下個畫面是飯店大廳，然後就跳到電梯，最後就在房間。

小梅告訴法官，她記得進房後，有嘔吐，有人撩頭髮，應該是堂妹，印象中堂妹有問「待在這邊可不可以？我好像是點頭」，但想不起來堂妹有沒有要游留下來照顧。依稀知道游會留下來「但因為我不能動，也不能拒絕，而且我真的很想睡，身體不適，才會選擇留在那邊」。堂妹離開後，小梅說「感覺有人在摸我的身體…我當時講不出話，也不太能動，只能在喉嚨發生『恩、恩』聲音，並且搖頭，因為對方的臉有靠在我身上，可以感覺到他的臉型及他的肉，我知道游在摸我」。

小梅事後用LINE質問游，游跟他道歉。但這件事發生後「我幾乎不太能吃飯，睡覺會做惡夢，驚醒，在路上看到有男生影子，工作也請假，心情好差，覺得很恐慌」，還去看醫生。