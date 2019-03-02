飲水機前跌倒索溫泉業者200萬 法官點出這事實判免賠

2019-03-02 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市徐姓男子3年前到北屯區某溫泉泡湯時，到業者設置在鞋櫃區的飲水機倒熱水，但不慎跌倒，他指控業者因地面濕滑害他跌倒，向業者索醫藥費等費用200餘萬元，但業者否認飲水機前地板濕滑，台中地院審理時，法官發現，該飲水機設置的位置是在更換衣物的鞋櫃區，非泡湯區域，是徐半裸沖澡後，跑出泡湯區倒水，且赤腳未穿拖鞋，認定業者無責，判業者免賠。

判決書指出，徐姓男子在2016年5月22日前往台中市北屯區某溫泉泡湯，他在更換泳褲後沖水，但隨後到業者設置在鞋櫃區門口的飲水機倒水，未料卻跌倒，造成徐腦出血、腰椎間盤突出等傷勢，他認定是業者設置的飲水機前有積水，導致他跌倒受傷，業者有疏失，求償醫療、復健、精神撫慰金等費用200餘萬元。

台中地院民庭法官審理時，根據《台中市溫泉管理作業要點》的規定，認為業者應在溫泉場域、淋浴間設置適當的防滑設施，主要是因該區域長期處於濕潤狀態，若未適當設置，容易使人跌倒，但也無法要求業者在所有角落，都設有防滑設施。

法官指出，發生意外的飲水機設置地點是在進入泡湯區前的鞋櫃區門口，並非設置在泡湯區內，足認該飲水機並非為提供正在泡湯之消費者使用，該飲水機設置 處所與泡湯區有相當距離，不致因泡湯池泉水溢流或水花噴濺而造成濕滑，縱偶有使用飲水機之人不慎將水濺出於四周地板，其水量應極有限，且該飲水機設置位置近室外、通風良好，不致因此造成該處長期濕滑。