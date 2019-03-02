死亡車禍聯結車司機遭起訴 機車逆向判無罪

2019-03-02 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



陳姓男子2年前大白天駕駛營業貨運曳引車，沿台南市安定區國道8號高橋公路下方北側便道車道，由東往西行駛， 經港南里附近左轉彎進入迴轉道，剛好吳姓男子騎機車沿迴轉道由南往北駛來，兩車發生碰撞，吳傷重不治，檢方依業務過失死提起公訴，台南地院合議庭依事故鑑定報告認吳逆向行駛為肇事原因，判陳無罪，可上訴。

檢警調查，這起車禍發生於2016年10月28日上午9時50分，雙方發生碰撞，致吳有外傷性顱內出血、左側氣胸、右手背撕裂傷、第三腰椎壓迫性骨折、彌散性血管內凝血、中樞衰竭等傷送，經送往台南市立安南醫院急救，仍傷重不治。陳向到場處理員警表示自己是肇事者，檢方依業務過失致人於死罪嫌，提起公訴。

陳於審理期間供稱，他左轉彎進入迴轉道前已有減速， 是因吳駕駛機車逆向行駛，侵入他的車道，他來不及反應，才會與吳發生碰撞，否認有業務過失致人於死犯行。辯護人表示，案發當時，有1轉白色車頭、藍色車身大貨車甫駛過迴轉道，吳緊跟在後，1至2秒後，陳隨即駛至案發迴轉道，駛入前視線被該大貨車擋住， 看到逆向行駛的吳時已煞車不及，陳並無過失。

檢方偵查中囑託台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，鑑定結果認吳駕駛機車，未遵車道，逆向行駛，為肇事原因，且陳無肇事原因。

同時，台南地院當庭勘驗案發路口2支監視器的錄影畫面，認陳左轉彎進入迴轉道前，視線確有可能因前方大貨車阻擋，而未能預先發現逆向行駛的吳；陳左轉彎前已有煞車減速，驟見吳逆向行駛侵入其車道而猝不及防。