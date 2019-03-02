陳詩欣情牽男戰友遭夫控外遇 判賠30萬撤回上訴

2019-03-02 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



奧運跆拳道金牌女將陳詩欣，2017年遭週刊踢爆疑似外遇昔日戰友陳正浩，陳女丈夫董俊男據此怒告兩人並求償100萬，一審時兩人皆否認交往，但花蓮地院審酌雙方在公共場所摟腰、牽手、摸臉還上旅館等，認為已超越親密友情侵害原配偶權益，去年10月時判賠共同賠償董俊男30萬元，全案經上訴花蓮高分院後，如今卻傳出在去年底撤回上訴。

2017年11月週刊報導直擊，陳詩欣與昔日戰友陳正浩現身夜市逛街，期間雙方有摟腰、牽手及摸臉等動作，甚至一同進入飯店及摩鐵同住，行徑宛如熱戀中情侶，陳女老公董俊男據此提告，並指該年6月兩人共同帶隊出國比賽，疑似於當時滋生愛苗，從此陳女性情大變，對家庭態度冷淡並與不再與他同床共枕，董男指控兩人破壞婚姻及家庭，讓他身心遭受重大打擊，因此要求兩人賠償100萬元。

一審時陳詩欣指與陳正浩是多年好友，彼此互動均為公事往來，而她個性不拘小節，平時就會跟夥伴或教練擁抱，並指報導都是杜撰的，一切都是看圖說故事，而與董男的婚姻早因為個性及持家理念不合訴請離婚，並未破壞家庭無須賠償。陳正浩也否認雙方為男女關係，強調並未侵犯董男配偶權。

法官勘驗媒體影片後，發現兩人互動親暱已逾友情範圍，造成董男配偶權益受損，判決兩人須賠償30萬元。事後雙方雖上訴花蓮高分院，但卻悄悄於去年底撤回上訴。記者下午致電陳詩欣詢問原因，友人指其正在授課，暫未獲得其回應。