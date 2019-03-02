偷走虎爺香爐前的50元 法院判罰1萬

2019-03-02 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市黃姓女子去年11月下午時到鳳山鳳邑城隍廟，以清洗香灰為掩護，用濕紙巾擦拭供桌時，偷走虎爺香爐前的50元硬幣1枚。孰不知，黃女偷走的這枚硬幣，潘姓廟方人員早就在硬幣上做記號，當硬幣遭竊後，隨即報案。高雄地院審理後，黃女依竊盜案處罰金1萬元，可上訴。

判決指出，黃姓女子否認竊盜，辯稱「我是前天來放50元的，我以為那是我的50元，我沒有偷」。但其實黃姓女子偷的那枚50元硬幣，其實是廟方人員所放置的。潘姓廟方人員證稱，因為廟內香油錢常遭竊，他將50元硬幣寫上他的姓名「潘」，放置密錄器拍攝，他放好硬幣後離開，之後看到黃女離開，上前查看放置的硬幣，果真不見，趕緊報警。

判決指出，潘姓廟方人員在去年11月14日下午3點多放置，有相關照片佐證，法官對於黃姓女子的辯稱，前天來放置的說詞不採信。

黃女辯稱，她用濕紙巾將原本放在虎爺前的1枚50元硬幣包覆拿起，是要將50元硬幣拿到前方大殿投入油香桶。法官認為，廟方人員特別在虎爺座前放置秘錄器，即可知該處本可供人放置香油錢，黃女是在坐在一旁休息時被查獲，也沒有將50元硬幣投入捐獻箱，對黃女辯詞不採信。