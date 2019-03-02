嫂嫂告小叔盜領亡母遺產 法官查明金流判緩刑

2019-03-02 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



雲林縣沈姓男子4年前於母親剛過世時，拿其印章到銀行及農會提領近70萬元，嫂嫂認他冒名領錢，控告小叔偽造文書。沈表示，47萬5千元是母親生前交代要返還2名妹妹，25萬元則用來辦喪事，自己分文未取，一審判沈5月徒刑、緩刑2年，並接受法治教育，嫂嫂不服上訴，二審維持刑期，免除法治教育。

判決指出，沈上有1名胞兄是植物人，下有2名妹妹，沈母臥病在床，他獨自照顧母親，當時兄妹開會決議，母親存款交由他運用。4年前沈母過世後第4天，沈拿著亡母印章分赴銀行及農會共提領69萬7500元，此舉惹惱嫂嫂，又涉遺產糾紛，認沈冒用亡母名義領錢，已侵害丈夫權益，怒告偽造文書。

嫂嫂主張，小叔自稱母親生前曾託付管理存款帳戶，但母親死後，如何運用遺產應由家族討論，或經民事訴訟判定，不能由小叔1人決定。

沈指出，母親生病後，都是他獨自照顧母親，2名妹妹出社會後，每個月都給母親生活費，母親捨不得花、幫妹妹存起來，過世前囑咐他要還給妹妹。法院調查，沈總共提領69萬7500元，47萬5千元母親替妹妹存的錢，已返還2名妹妹，另支付25萬元喪葬費用，且支出72萬5千元，遠超過提領金額。

雲林地院認為，遺產分配與偽造文書是兩碼事，認沈偽造文書處5月徒刑、緩刑2年，並施以法治教育1場次。嫂嫂不服上訴。