交通違規警攔查發現武士刀 法官認定違法搜索改判無罪

2019-03-02 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市楊姓男子因停紅燈超越停止線，遭警方攔查，警方在車內發現武士刀、蝴蝶刀、開山刀各一把，一審高雄地院簡易判決認為楊違反槍砲彈藥刀械管制條例，判刑2月可易科罰金，楊上訴辯稱，警方當時直接搜索，事後才讓他簽同意文件，搜索過程不合法。二審高雄地院合議庭認定警方違法搜索，改判無罪，全案仍可上訴。

判決指出，楊明知道武士刀是違禁品，2018年3月在跳蚤市場購買長101公分、刀刃長69公分，已開鋒的武士刀，隔天由不知情的友人戴姓男子開車載返家，行經路口停等紅燈時違規超越停止線。

新興分局五福二路派出所發現後攔下臨檢，當時潘姓所長發現車內有2把刀械，經車上3人同意後逕行搜索，駕駛開車門接受警方檢查。判決指出，潘姓所長出庭作證稱，從車外用手電筒照，看到車內有2把較長的開山刀、武士刀，放在駕駛座、副駕駛座的中間，及手剎車處，但刀械詳細位置忘記了。

潘姓所長出庭證稱，一開始攔查時，因為只是輕微交通違規，還沒發現有可疑的犯罪嫌疑或違序行為，所以沒有開啟密錄器，後來是他已經叫車上的人下車，車門開啟後，才有開啟密錄器，不清楚詢問同意搜索的過程為何沒錄到。

法院審理時，楊姓男子稱，開鋒的武士刀不是在手剎車處找到，是在後車廂內發現，到警局時警方才讓他簽同意搜索文件，認為警方是違法搜索，不應被當作證據。

法院檢視警方的密錄器，發現沒有楊同意接受搜索的影像，楊和友人也稱警方一開始，沒有讓他們簽搜索同意書，密錄器啟動時，左後車門也已經打開。