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影╱計程車司機酒駕肇逃 警深夜大緝捕狂追10公里

2019-03-02 12:31聯合報 記者劉星君╱即時報導

無照計程車司機吳姓男子今凌晨近3點開計程車行經高市建國一路高速公路西側便道時，未注意交通號誌，撞上前方停紅燈的汽車，汽車駕駛蔡姓女子報警，警方趕抵現場，吳姓男子計程車安全氣囊破了，吳遲未下車，警方破窗時，吳突然警醒，隨即開車逃逸，警方見狀跟上，雙方在市區追逐10多公里，吳開到死巷，警方將吳逮捕到案，吳酒測值高達0.75mg/L，吳落網後，不知悔改，還辱罵警方五字經，罵警龜孫子等語，警詢後將吳涉公共危險罪、肇事逃逸、妨害公務等罪移送檢方偵辦。

高市苓雅分局福德二路派出所員警黃俊銘、范詠芊今天凌晨2點50分接獲勤務中心轉報，建國高速涵洞有車禍，員警到達現場，發現計程車在涵洞下方，蔡姓婦人帶著6歲女兒在路旁等候，蔡姓婦人稱，計程車從後方追撞她的汽車，之後就一直停在路中。

警方查看計程車的安全氣囊全數爆開，駕駛吳姓男子躺在車內，警方在車外大聲拍打呼叫駕駛都沒回應，擔心吳有生命危險，遂決定以破窗器擊破車窗，過程中吳警醒後，不願下車接受盤查，竟開車逃離，警方尾隨後方，為避免事態擴大，通報支援警力攔截圍捕。

鄰近新興分局、保安警察大隊加入圍捕，吳仍高速行駛，並企圖碰撞前來攔截圍捕支援警力車輛，多次闖紅燈、高速駛入狹小巷弄，閃過警方路檢點，影響用路人安全。

警方追捕15分鐘後，吳姓駕駛最後開到漢神百貨對面的允文街停車場內，吳仍拒下車，警方以破窗器破壞車窗，拉下吳壓制逮捕。吳落網後，還以五字經、不堪字眼辱罵警方。

警方調查，吳姓男子在8年前因酒駕案件遭吊銷駕照，這次是第三次酒駕，吳此次車禍肇逃，落網後酒測值高達0.75mg/L，吳所開的計程車稱跟朋友借來的，但警方調查，計程車是車行所有。吳涉犯刑法的肇事逃逸罪、公共危險罪，另違反道路交通管理處罰條例第21條第一項無照駕駛、第36條未領有計程車執照，無照駕駛處6千元以上1萬2千元以下罰鍰，未領有計程車執照處1千5百元以上3千6百元以下罰鍰。

計程車司機吳姓男子酒駕肇事逃逸，吳稱，計程車是跟朋友借來的，但警方調查，計程車是...
計程車司機吳姓男子酒駕肇事逃逸，吳稱，計程車是跟朋友借來的，但警方調查，計程車是車行的。記者劉星君／攝影
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計程車內安全氣囊爆開。記者劉星君／攝影
計程車內安全氣囊爆開。記者劉星君／攝影
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追捕過程中，警方企圖攔截。記者劉星君／翻攝
追捕過程中，警方企圖攔截。記者劉星君／翻攝
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計程車司機吳姓男子酒駕肇事逃逸，吳稱，計程車是跟朋友借來的，但警方調查，計程車是...
計程車司機吳姓男子酒駕肇事逃逸，吳稱，計程車是跟朋友借來的，但警方調查，計程車是車行的。記者劉星君／攝影
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雙方在市區追逐10多公里後，最後將酒駕肇逃計程車司機逼到巷弄停車場，警方掏槍喝令...
雙方在市區追逐10多公里後，最後將酒駕肇逃計程車司機逼到巷弄停車場，警方掏槍喝令吳下車。記者劉星君／翻攝
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警方最後終於逮捕酒駕肇事逃逸的計程車司機吳姓男子。記者劉星君／翻攝
警方最後終於逮捕酒駕肇事逃逸的計程車司機吳姓男子。記者劉星君／翻攝
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追捕過程中，警方企圖攔截。記者劉星君／翻攝
追捕過程中，警方企圖攔截。記者劉星君／翻攝
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