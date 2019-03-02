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未提供護目鏡 木工失明雇主判賠177萬

2019-03-02 13:02中央社 台北2日電

洪姓木工施工時未戴護目鏡，左眼遭木屑噴傷而失明，向簡姓雇主求償。士院審理後認為，雇主未在合理範圍內採取必要預防設備避免職災，日前判簡男賠償新台幣177萬元。

士林地方法院判決書指出，洪姓男子主張自民國104年3月起受雇於簡姓男子擔任木工，每日薪資3000元，但簡男未提供護目鏡，導致他同年5月間於施工中遭木屑噴傷眼睛，左眼喪100%視力，達第八級職業失能。

簡姓雇主則向法院主張，與洪姓木工共同承攬櫥櫃施作工作，非僱傭關係，洪男不得向他請求職災補償費用；簡男並指洪男擔任木工超過30年，應有自行攜帶護目鏡的常識，也應為自身傷害負責任。

承審法官認為，簡姓雇主向屋主或裝修公司承包工程，再找來洪姓木工等人幫忙並給予薪資，兩者間確實是僱傭關係；而簡男未在合理可行範圍內，採取必要預防設備或措施，使洪男免於職業災害，應負賠償責任。

但法官也認為，洪姓男子從事木工多年，其他一同工作的木工也說會自備護目鏡，簡姓雇主未提供護目鏡，但洪男也過於輕率，自身應負50%責任。

法官判決簡姓雇主賠償洪姓木工職業災害傷病給付162萬元、薪資補償15萬元，合計177萬元，全案可上訴。

薪資職災失明
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