男師外遇女學生竟稱「先跟她結婚再離婚娶妳」

2019-03-02 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



南部某高職施姓男師有論及婚嫁女友，竟和17歲女學生搞師生戀，婚後仍繼續跟女學生在一起，女學生家長發現後提告施性侵，學校調查已違反教師法規定將施解聘。施不服提起行政訴訟認為，師生戀是私德爭議不構成解聘。高雄高等行政法院審理後判施敗訴，現上訴最高法院審理。示意圖／ingimage 分享 facebook 南部某高職施姓男老師在2016年有論及婚嫁女友，竟和17歲女學生搞師生戀，婚後仍繼續跟女學生在一起，女學生家長發現後提告施性侵，學校調查已違反教師法規定將施解聘。施不服提起行政訴訟認為，師生戀是私德爭議不構成解聘。高雄高等行政法院審理認為施竟利用職務機會與未成年女學生發生性行為，構成教師法解聘要件，且情節重大，駁回施的請求，維持解聘原處分。現上訴最高行政法院審理。

判決指出，施擔任某高職老師兼訓育組長，2016年2月，利用帶學生出國教育旅遊機會，竟連續兩晚到女學生房間求歡，兩人返國後交往，1個月後施與女友結婚，還對女學生說「我還是很愛你啊，我可以先跟她結婚，再跟她離婚，之後我可以娶你啊！」欺騙年幼無知的女學生跟他維持性關係，隔年6月家長得知，先後向學校反應並提告施性侵。

性侵部分，經屏東地檢署調查後，認定女學生控告施性侵部分罪證不足，施男處分不起訴；學校組成性平會調查，雖認定施男行為不構成性侵害，但已違反教師法「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實」且情節重大，在2017年8月移由教評會審議後將他解聘。

施男不服解聘處分提告主張，他跟女學生是兩廂情願的師生戀，既非性侵害也不是性霸凌，依教育部函釋認定「應屬私德爭議」，不具違法性；況且教師法第14條在2013年修正後，已刪除「行為不檢有損師道，經有關機關查證屬實」的條文，改為「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實」，才可經教評會議決解聘。

施男提出大法官第702號解釋說，校方將他解聘並處分終身不得再任教職，違法剝奪工作權，害他無法再獲任何學校聘任，現仍無業，只得在家照顧剛出生嬰兒，原處分手段顯然過重。

校方反駁，施不僅與未成年女學生發展戀情，還持續發生性關係，甚至在施婚後1年多仍持續交往，除自己涉犯通姦罪，讓女學生陷入觸犯相姦罪法律風險，有損師道，更有違專業倫理，對學生人格發展及學校聲譽影響甚鉅。

高雄高等行政法院審理認為，指因應司法院釋字702號解釋而修正教師法第14條，並未排除教師違反專業倫理與學生上床案件類型，施提出教育部函釋，也沒有界定師生戀僅屬私德爭議。合議庭認為，該函釋列舉情形為「與18歲以上學生發生師生戀」，反觀施是利用校外旅行與「未滿18歲」學生性交，怎能類比適用？

合議庭認為，施身為教師，明知不得與學生發展有違專業倫理關係，竟利用職務機會與未成年女學生發生性行為，已構成教師法解聘要件，且確屬情節重大，駁回施請求，維持解聘原處分。