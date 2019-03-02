試圖挽救感情 情敵還猛傳訊息 渣男暴怒打女友還硬上

2019-03-02 01:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市曾姓男子去年與女友相約河堤公園，試圖挽回兩人感情未果，情敵又猛傳訊息給女友，曾男一時醋意大發，徒手暴打女友，更撂話強押女友至摩鐵打「分手砲」。因被害女子堅持不願與曾男和解，新北地院日前依強制性交罪判處曾男3年4個月徒刑，傷害罪部分判處3個月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，從事水電及冷氣維修的曾姓男子與害女子原為男女朋友，去年3月發現女友疑似另結新歡，為挽救這段感情，去年6月約女友至新北市蘆洲區堤外公園「聊一聊」，試圖挽回兩人感情未果，開車送其返家時，女友手機訊息卻一路響個不停。

曾男看到訊息都是情敵所傳，一時醋勁大發，立即將車停在蘆洲區永安北路大排水溝旁，不顧女友苦苦求饒，將女友拖下車暴打，導致女友頭部、脖子、下腹疼痛，四肢瘀傷及擦傷。

「反正都動手了，犯了我的大忌，也不差再強暴妳；你是要我強姦妳，還是找人輪姦妳。」女友憂心有生命危險，只好委曲求全，隨曾男到三重區汽車旅館，任由曾男發洩獸慾。

女友事後向三重警方報案，且不願原諒曾男惡行，堅持不肯和解。曾男在警方到案後也避重就輕，矢口否認全部犯行，經採集檢體比對，曾男才坦承犯行。