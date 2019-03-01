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上貓空賞花遭老公倒車撞倒 妻命危搶救中

惡保母150公分高處重摔女嬰害重殘 上訴求輕判法官不准

2019-03-01 18:03聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市陳姓女子與丈夫一同在南屯區經營托嬰中心，但她因長期虧損，加上獨自照顧9名幼童的壓力，涉嫌在2015年10月間，將一名9月大的江姓女嬰從150公分高處，重摔到地上，導致女嬰腦水腫等傷勢，迄今右眼近乎失明，且左側肢體無力仍需復健，一審認定陳女涉重傷害罪，判3年6月徒刑，陳女上訴，辯稱是不小心摔落女童，非故意，檢方也認為一審量刑過輕上訴，台中高分院審酌後，認定陳女涉重傷害罪，犯行明確，但仍維持一審刑度。

判決指出，陳姓女子與丈夫一起經營南屯區某托嬰中心，由丈夫擔任中心負責人，她則是中心主任，負責托嬰業務，她在2015年9月起，接受江姓家長的委託，協助照顧當時9個月大的江姓女嬰，但陳女疑因中心長期虧損，加上需獨自面對9名中心內的嬰幼童，因承受不住壓力下，在2015年10月20日上午10時許，涉嫌將江姓女童從150公分高處，重摔到地上，造成女童顱內出血。

陳女在案發後驚覺事態嚴重，找來丈夫趕回托嬰中心，並將該托嬰中心內的監視錄影畫面檔案全數刪除，並通知女童父母到場後，由丈夫陪同送往中國醫藥大學附設醫院治療，但女童經送醫急救後，女童右眼視力減損到0.02，且視神經已萎縮，右眼功能嚴重減損，且女童左側肢體無力，迄今仍需復健。

一審依重傷害罪，判陳女3年6月徒刑，陳女上訴二審，辯稱女童傷勢非故意造成，並質疑中國醫藥大學附設醫院的鑑定報告不明確，不過台中高分院審理後，仍依中國醫藥大學附設醫院的鑑定報告，認定若只是不慎摔落，女嬰不可能造成急性右側硬腦膜下出血、雙側視網膜出血等傷害，而可明確排除不慎摔落的可能性，不採信陳女非故意的辯詞。

全案檢察官也上訴認定一審量刑過輕，但二審合議庭審理後認為，一審在量刑時已充分考量陳女的犯案情節輕重，以及法定加減事由的有無，一審量刑妥適，駁回檢方與陳女的上訴，維持一審依重傷害罪，判陳女3年6月，全案仍可上訴。

台中市陳姓女子在2015年擔任托嬰中心主任期間，涉嫌重摔女嬰，台中高分院依重傷害...
台中市陳姓女子在2015年擔任托嬰中心主任期間，涉嫌重摔女嬰，台中高分院依重傷害罪，判她3年6月徒刑。圖／報系資料照
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托嬰傷害罪中國醫藥大學
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