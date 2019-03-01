惡保母150公分高處重摔女嬰害重殘 上訴求輕判法官不准

2019-03-01 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市陳姓女子與丈夫一同在南屯區經營托嬰中心，但她因長期虧損，加上獨自照顧9名幼童的壓力，涉嫌在2015年10月間，將一名9月大的江姓女嬰從150公分高處，重摔到地上，導致女嬰腦水腫等傷勢，迄今右眼近乎失明，且左側肢體無力仍需復健，一審認定陳女涉重傷害罪，判3年6月徒刑，陳女上訴，辯稱是不小心摔落女童，非故意，檢方也認為一審量刑過輕上訴，台中高分院審酌後，認定陳女涉重傷害罪，犯行明確，但仍維持一審刑度。

判決指出，陳姓女子與丈夫一起經營南屯區某托嬰中心，由丈夫擔任中心負責人，她則是中心主任，負責托嬰業務，她在2015年9月起，接受江姓家長的委託，協助照顧當時9個月大的江姓女嬰，但陳女疑因中心長期虧損，加上需獨自面對9名中心內的嬰幼童，因承受不住壓力下，在2015年10月20日上午10時許，涉嫌將江姓女童從150公分高處，重摔到地上，造成女童顱內出血。

陳女在案發後驚覺事態嚴重，找來丈夫趕回托嬰中心，並將該托嬰中心內的監視錄影畫面檔案全數刪除，並通知女童父母到場後，由丈夫陪同送往中國醫藥大學附設醫院治療，但女童經送醫急救後，女童右眼視力減損到0.02，且視神經已萎縮，右眼功能嚴重減損，且女童左側肢體無力，迄今仍需復健。

一審依重傷害罪，判陳女3年6月徒刑，陳女上訴二審，辯稱女童傷勢非故意造成，並質疑中國醫藥大學附設醫院的鑑定報告不明確，不過台中高分院審理後，仍依中國醫藥大學附設醫院的鑑定報告，認定若只是不慎摔落，女嬰不可能造成急性右側硬腦膜下出血、雙側視網膜出血等傷害，而可明確排除不慎摔落的可能性，不採信陳女非故意的辯詞。