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男學生遊中橫出現高山症 警方急救援

2019-03-01 17:35聯合報 記者王燕華╱即時報導

18歲林姓學生昨與家人駕車沿台8線中橫公路到花蓮遊玩，行經海拔約2000的碧綠神木時，林姓學生突然出現發冷顫抖、呼吸困難症狀，甚至陷入昏迷；家人載他直衝到天祥派出所求助，值班員警賴彼德馬上到天祥管理站借急救箱，拿出氧氧隨身筒給氧，並為他按摩手腳，林姓學生才慢慢恢復血色，讓全家人鬆了一口氣。

昨天是228連假第一天，住彰化的林姓學生與家人沿台14甲線轉到台8線中橫公路往花蓮，沿途欣賞風景，但到了海拔2150公尺的碧綠神木段時，家人發現林姓學生突然冷到發抖，臉色蒼白。

林姓學生的父母研判可能是高山症發作，原本想一路衝到花蓮就醫，但中午路過天祥時，發現有新城警分局天祥派出所，趕緊開到派出所求助。

警員賴彼得在山上執勤多年，見林姓學生臉色蒼白且有抽筋情況，再聽家屬說林姓學生呼吸困難、手腳發麻、頭暈缺氧，研判是高山症發作，立即到一旁的天祥管理站借急救箱，並請志工至所協助救護，員警拿出氧氣隨身筒給林姓學生使用，按摩其手腳，讓林姓學生逐漸有血色，並在賴彼得居中聯繫下，由消防人員協助送下山就醫。

天祥派出所所長葛後遠指出，依警方處理經驗，不少民眾因睡眠不足、體質或驟升、急降到高海拔山區時，出現頭痛、噁心、呼吸困難的高山症症狀。警方提醒，民眾出遊高山前，最好有充足睡眠，若身體不適者，不要勉強入山，也最好結伴出遊，確保安全。

彰化縣林姓學生途經台8線中橫公路碧綠神木時，突然高山症發作，警方緊急照護。圖／新...
彰化縣林姓學生途經台8線中橫公路碧綠神木時，突然高山症發作，警方緊急照護。圖／新城警分局提供
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彰化縣林姓學生途經台8線中橫公路碧綠神木時，突然高山症發作，警方緊急照護。圖／新...
彰化縣林姓學生途經台8線中橫公路碧綠神木時，突然高山症發作，警方緊急照護。圖／新城警分局提供
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中橫公路高山症睡眠
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