男學生遊中橫出現高山症 警方急救援

2019-03-01 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



18歲林姓學生昨與家人駕車沿台8線中橫公路到花蓮遊玩，行經海拔約2000的碧綠神木時，林姓學生突然出現發冷顫抖、呼吸困難症狀，甚至陷入昏迷；家人載他直衝到天祥派出所求助，值班員警賴彼德馬上到天祥管理站借急救箱，拿出氧氧隨身筒給氧，並為他按摩手腳，林姓學生才慢慢恢復血色，讓全家人鬆了一口氣。

昨天是228連假第一天，住彰化的林姓學生與家人沿台14甲線轉到台8線中橫公路往花蓮，沿途欣賞風景，但到了海拔2150公尺的碧綠神木段時，家人發現林姓學生突然冷到發抖，臉色蒼白。

林姓學生的父母研判可能是高山症發作，原本想一路衝到花蓮就醫，但中午路過天祥時，發現有新城警分局天祥派出所，趕緊開到派出所求助。

警員賴彼得在山上執勤多年，見林姓學生臉色蒼白且有抽筋情況，再聽家屬說林姓學生呼吸困難、手腳發麻、頭暈缺氧，研判是高山症發作，立即到一旁的天祥管理站借急救箱，並請志工至所協助救護，員警拿出氧氣隨身筒給林姓學生使用，按摩其手腳，讓林姓學生逐漸有血色，並在賴彼得居中聯繫下，由消防人員協助送下山就醫。