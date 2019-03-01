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「妳是畜生嗎？」 男子辱罵護理師判刑2月

2019-03-01 17:03聯合報 記者邵心杰╱即時報導

黃姓男子去年6月間因身體不適，前往奇美醫院急診室就醫，因疼痛難耐，不耐醫師護理師一再詢問傷勢造成的原因，「妳是畜生嗎？」他對著護理師大聲咆哮，一旁護理師見狀上前制止，黃怒不可遏飆罵「靠北啦」等，護理師不甘受辱提告，台南地院認黃違反醫療法，處有期徒刑2月，可上訴。

邱姓女護理師指出，當天協助處理過程中，該病患不斷向她抱怨醫師一直反覆詢問他的病情，「你們醫院的醫師是神經病嗎？你們是專門在看神經病的嗎？」。當下並沒有理會其言論，繼續助他頭暈、貧血、低血壓的療程，未料，對方變本加厲對她辱罵「妳是畜生嗎？」等不雅詞彙。

現場另名護理人員見狀上前協助，將邱女拉到背後，並對黃說「你這麼大聲，我們要怎麼幫你？你嘴巴在痛還可以講這麼大聲 」，他隨即辱罵「靠北啦」等語，「對不起！」該護理人員表示，如果你是這樣子，我們沒有辦法幫你做處理，轉身離開。

黃辯稱，他是病人，當時很痛，但醫師、護理師都不相信他說的原因，一直問一直問，都不聽他說，他才會說這些話，並不是有意罵護理人員；他說，醫療人員要有醫療道德，要安撫病患情緒。

台南地院當庭勘驗現場監視器錄影畫面，黃確實對邱女「啊，你為什麼好好人不當要當畜生 」、「啊，為什麼人講的話你聽不懂啦！」、「好，我人身攻擊，你去告我」等語。院方認黃對醫事人員以其他非法之方法，妨害其執行醫療業務，處有期徒刑2月，可易科罰金。

黃姓男子去年6月間前往奇美醫院就醫，在急診室內口出穢言，辱罵護理師，台南地院認他...
黃姓男子去年6月間前往奇美醫院就醫，在急診室內口出穢言，辱罵護理師，台南地院認他違反醫療法，處2月徒刑，可上訴。圖／報系資料照
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