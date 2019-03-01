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取締駕駛闖紅燈 警：以當場舉發為原則

2019-03-01 21:06中央社 台北1日電

男子不服被員警在天橋拍照取締闖紅燈開單，提起行政訴訟；法院審理認為闖紅燈應當場舉發，判決撤銷罰單。警方今天說，闖紅單以當場舉發為原則；天橋上拍照取締，實務上少見。

士林地方法院近日公布判決書，劉姓男子民國107年4月駕車經新北市淡水區民權路附近闖紅燈遭拍照舉發。劉男請求法院撤銷罰單，並主張員警站在天橋高處以近乎偷拍方式，為裁罰而裁罰，違反相關規定。

法院審理認為，道路交通管理處罰條例明文規定，汽車駕駛有闖紅燈行為，員警當場不能或不宜攔截製單舉發，才能逕行舉發，顯見針對駕駛闖紅燈行為，警方應以當場舉發為原則。

判決指出，劉男闖紅燈地點，雖當時車輛多，但並非沒有適當地點讓員警實施當場攔停舉發，員警舉發違法。判決撤銷罰單，可上訴。

對此，台北市政府警察局交通警察大隊執法組長顏三隆今天電話受訪表示，舉發駕駛闖紅燈有當場舉發和逕行舉發，依道路交通管理處罰條例規定，逕行舉發條件是員警當場不能或不宜攔截製單舉發，但後續需要有採證等作為。

他指出，員警處理駕駛人闖紅燈，以當場攔停為主，在天橋上拍照舉發，實務做法少見，除非像是駕駛違規遭攔停後，仍刻意駕車逃逸，才會逕行舉發。

顏三隆說明，這不是員警所在位置或偷拍取締問題，因法令規定，駕駛人闖紅燈可舉發。要逕行舉發，員警須依執勤經驗判定現場位置可能具有危險性等狀況，才可用拍照方式開單，若在平面道路或路口，仍以當場攔停舉發為原則。

顏三隆說，每件個案狀況不一樣，依此個案狀況，法院會判決撤銷罰單，應該有了解整體案件狀況，並判斷員警執勤時未符合相關法令前提，讓程序出現瑕疵，才會判決撤銷罰單。

罰單警察
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