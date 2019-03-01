網傳高雄異常震動巨響？工業局：無異常通報

2019-03-01 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



有關私人群組網路傳播於林園前鎮左營大樹三民等地區有「玻璃與門震動聲響大」，疑似管線爆炸等訊息後，工業局與執行單位工研院今天查證表示，未發現有異常通報。

經濟部工業局今天查證說明指出，已聯繫高雄市消防局救災救護指揮中心，目前沒有任何管線異常通報案件。另詢問中油前鎮儲運站，今天並無察覺有前述爆震的現象。

工業局也聯繫高雄市環保局，確認全市亦未接獲具體的爆炸或震動通報。

經濟部工業局表示，將持續進行工業地下管線監控，並與高雄市消防局救災救護指揮中心及環保局保持管線運作即時訊息的更新與確認作業。