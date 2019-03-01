台中狠心爸媽丟2歲女童不管 好心鄰居幫養小孩一周

2019-03-01 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市沈姓女子與宋姓男子在2015年底結婚，婚後生下一名女嬰，但兩人疑因經濟因素，沈先在前年2月間離家出走後失聯，後來宋也在同年3月間，把年約2歲的女兒丟給樓下鄰居照顧後就不知去向，好心的林姓鄰居幫兩人照顧了女童一個多禮拜後，因為一直聯繫不到二人，只好通報市府處理，女童經社會局安置後，沈女與宋分別吃上遺棄罪官司，台中地院日前宣判，判宋8月定讞、沈女遭判刑7月，緩刑3年，沈女部分仍可上訴。

判決書指出，沈姓女子（42歲）在2015年12月間與宋姓男子結婚，婚後生下一名女兒，但兩人疑因無力扶養女兒，沈女先在2017年2月間離家出走，隨後與家人失聯，宋則在同年3月21日上午，將約2歲的女兒交給樓下的鄰居林姓女子照顧後，隨後不知去向。

林女替宋姓夫妻照顧女兒長達一個多禮拜的時間，但因遲遲聯絡不到二人，所以林女通報社會局出面處理，社會局家防中心獲報後，將女童進行安置，並報警處理，全案依遺棄罪嫌偵辦，因沈女一直通知不到案，遭檢方發布通緝，去年5月間遭警方帶回詢問，沈女承認，知道丈夫將女兒遺棄，但當天檢方命她限制住居交保後，沈女仍對女兒不聞問，檢方依遺棄罪起訴她，宋涉遺棄罪，已遭法院判刑8月確定。