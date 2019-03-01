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竹科男戀人妻 遭索賠百萬獲賠15萬

2019-03-01 15:20聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹竹科男子戀上人妻同事，兩人展開辦公室戀情，也不避諱同事眼光，彷彿情侶般同進出，被人妻丈夫發現氣得提出民事求償，並向竹科男索賠100萬元。新竹地院法官認為，竹科男與人妻有超過一般朋友交往，破壞家庭婚姻，因此，判竹科男要賠15萬元。

43歲林姓竹科工程師，明知道37歲李女是已婚，兩人用通訊軟體LINE調情，甚至在辦公室工作時，出雙入對，不少不知情的同事都以為他們是情侶。

李女的丈夫不滿，林姓工程師明知道妻子已婚，仍與她逾越一般異性交往的界線，背離社會常理而達無法容忍的程度，破壞婚姻圓滿安全及幸福。妻子也坦承與對方發生不倫戀，事後才知道自已遭妻戴綠帽。

李女丈夫要求，林男與妻子發生不當男女關係，破壞婚姻家庭，侵害配偶權，情節重大，讓他精神上痛苦，請求賠償100萬元。

林姓工程師向法官表示，他與李女只是一般同事，沒有交往，也不知道她曾是黃男的妻子，他不清楚李女的婚姻狀況。

他反擊，針對李女丈夫提出的對話紀錄，只要透過創新帳號，即可偽造對話紀錄。況且，兩人也沒有印象有過度情色的談話內容。即便李女與他人談話，李的丈夫也是透過違法方式取得，並不能認定他有侵害配偶權的行為，應駁回請求。

法官認為，李女丈夫雖未獲得妻子同意，就私自拿妻子的手機並列印出對話內容，在搜證手段有瑕疵。可是，此案件類型蒐證不易，難以要求原告要用其他方式取得證據。

法官審酌，李女丈夫也沒有透過暴力方式取得證據，因此證據是可採的。綜合相關證據，認定林男明知李女是夫之婦，卻逾越正常朋友交往，侵害原告配偶法益，原告主張有理，因此，判林姓工程師應賠15萬元給李女丈夫。

新竹竹科男子戀上人妻同事，兩人展開辦公室戀情，被人妻丈夫發現氣得提出民事求償，並...
新竹竹科男子戀上人妻同事，兩人展開辦公室戀情，被人妻丈夫發現氣得提出民事求償，並向竹科男索賠100萬元，遭判賠15萬元。示意圖／ingimage
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