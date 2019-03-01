親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不是沖乾淨就好 抗屑洗髮精原來我們都錯用

大陸再現建築奇觀 橫躺的摩天大樓即將完工

逾期外來人收容所爆滿？移民署：仍在可控範圍

2019-03-01 14:49聯合報 記者李隆揆╱即時報導

立委林麗蟬質疑，近來移民署查處逾期停居留外來人口較去年同期暴增5成，導致收容所爆滿，管理與生活品質皆有風險，移民署卻無配套，只能「加速遣返」；對此，移民署回應，過年期間機票較難訂購，收容量的確趨近飽和，但移民署立即成立應變小組加速遣送，收容量目前仍在可控範圍。

林麗蟬指出，大型收容中心經常滿收，若沒有空位，就會將失聯外籍人士轉往臨時收容所。但臨時收容所也爆滿，收容人只能伸直雙腿躺下，翻身都有困難。隨著收容人數漸多，管理和生活品質都會有風險，移民署卻只能「加速遣返」，除此之外沒有其他配套。

移民署表示，因應去年底發生148名越南籍旅客脫團，以及今年1月1日起開始推動擴大自行到案專案，除自行到案人數較去年同期增加約1倍外，查獲到案的人數也較去年同期增加約5成，是移民署協同其他國安單位動員人力加強查處，成效有所發揮。

因查獲績效提升，大型收容所收容量確實也隨之提升，過年前因應年假期間機票較難訂購，收容量也趨於飽和，但移民署立即成立緊急應處工作小組，協調航空公司增加遣送機位，協調駐華機構加速旅行文件核發作業，同時調度專勤隊及收容所人力，全力加速遣送工作。目前大型收容所收容量已較過年前調降，仍在可控制範圍。

移民署強調，為保障受收容人人權，移民署將加強管控收容所收容量，維護受收容人活動空間等基本權益。同時也呼籲民眾若有認識在台逾期外來人口，協助、鼓勵他們自行到案及舉發非法雇主、仲介。

免付費自行到案及檢舉非法雇主、仲介的專線0800-024-881；防制人口販運專線（02）-2388-3095，請民眾踴躍撥打專線詢問資訊或檢舉。

移民署日前在台北市萬華一處屠宰場查獲22名非法移工。記者李隆揆／翻攝
移民署日前在台北市萬華一處屠宰場查獲22名非法移工。記者李隆揆／翻攝
分享

移民署林麗蟬機票
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

離台前護照車票弄丟 警尋回日本旅客鞠躬「謝謝警察」

2019-03-01 14:21

全家就是我家？ 85歲翁上超商連偷2次

2019-03-01 13:43

騎機車抽菸被攔查 男辱警「可憐菜鳥」遭起訴

2019-03-01 12:35

警局約僱男追女記者不成 由愛生恨盜個資還恐嚇

2019-03-01 09:29

台石化大火延遲通報加汙染 環保局重罰500萬

2019-03-01 09:16

被狗追起口角 男子持刀砍傷鄰居判6年6月

2019-03-01 09:14

酒測臨檢 法界：應合比例原則 員警：可疑才會攔下

2019-03-01 00:50

法官撤酒駕罰單 因為「未設告示牌 騎士全攔停」

2019-03-01 00:42

法官撤酒駕罰單 因為「未當下攔停舉發」

2019-03-01 00:38

桃園地院判決 夫通姦被離婚 獲分財產200萬

2019-03-01 00:19

外遇對家庭仍有貢獻、能分妻財產 法官判減額

2019-02-28 23:07

暗夜闖社區停車場吸光3車油 男偷油30公斤判罰8千元

2019-02-28 20:22

受託飼養貓狗竟遭活活餓死 女子判4月並罰25萬

2019-02-28 19:54

失智母立遺囑指定財產分給誰 法官判無效

2019-02-28 17:18

小黃里長載客不收錢陷行賄風波 檢方還清白

2019-02-28 14:37

貨車司機酒駕遭開除 提告請求資遣費被法院打臉

2019-02-28 14:18

憂夫揮霍買屋登記兒子名 沒想到兒子竟然要趕她走

2019-02-28 13:44

高雄老婦半夜倒垃圾遭車撞 2人受傷送醫

2019-02-28 13:01

房客自殺變凶宅房東求償敗訴 法界見解不一要看運氣

2019-02-28 12:42

地政士誆稱「有辦法」 竟花2千找遊民立假遺囑

2019-02-28 11:57

騎車下橋被糾二度酒駕 法院判「無差別攔查」罰單撤銷

2019-02-28 11:37

「不戴套就冒險」果真中獎 多金男卻不認女兒

2019-02-28 11:11

女子被愛沖昏頭 忙匯錢給英國男友遭勸阻

2019-02-28 10:27

酒後發動機車拒測 法院採信「沒有駕駛意圖」撤罰單

2019-02-28 10:18

高壓電斷落損住家電器 台電以天災拒賠遭法官打臉

2019-02-28 09:43

3女兒控繼母要財產不顧亡父 法院判遺產存款女兒共有

2019-02-28 09:25
看更多

熱門文章

女嬰屍遭丟棄廚餘桶 狠心爸媽當天已搭機離台

2019-02-28 17:28

《還願》女鬼嚇哭眾人 本尊竟是顏質爆表台大妹

2019-02-28 17:14

他點「百菇湯」打開一看驚呆 網狂唸菜單笑到併軌

2019-02-28 15:37

林園工業區台石化廠房爆炸起火 4員工送醫

2019-02-28 20:45

又見奧客！訂位14人放鴿子 店家怒：掛電話還已讀不回

2019-02-28 20:49

淡水老街沙灘祖孫3人埋狗當有趣 網友罵翻了

2019-03-01 11:15

蘆洲河堤槍擊案 竟是欠錢才被衝鋒槍射擊

2019-02-28 15:50

越女來台賣淫賺不夠 返國前「8折促銷」拉客遭逮

2019-02-28 19:41

林園工業區台石化工廠 發生爆炸意外

2019-02-28 19:04

高雄林園工業區火警濃煙密佈 1人送醫

2019-02-28 18:28

慟！母親今搭機返國 進門驚見獨生子燒炭亡

2019-02-28 22:29

大陸金光黨食髓知味又來金門 一入境就被逮

2019-02-28 20:50

林園工業區台石化大火 管線破裂導致氣體噴洩觸火爆炸

2019-02-28 20:56

疑遇測速照相急踩煞車 花蓮台9線轎車失控自撞

2019-02-28 15:57

聯詠高級工程師盜3百筆「極機密」程式碼 辯：學習用

2019-02-28 18:36

警局約僱男追女記者不成 由愛生恨盜個資還恐嚇

2019-03-01 09:29

下交流道不排隊罰6千 新竹這2處將設電眼取締插隊哥

2019-03-01 07:54

嬰屍丟廚餘桶 新加坡籍男女當天就離台

2019-03-01 00:13

網傳台灣燈會起火竄煙 燈辦：林園工業區火警

2019-02-28 18:51

捷運電扶梯之狼再現 手機伸裙底偷拍正妹底褲

2019-02-28 20:57

林園工業區近半年4起工廠火警 居民憂螺絲鬆了嗎

2019-03-01 06:46

影／女嬰屍遭丟棄廚餘桶 棄嬰男身影曝光

2019-02-28 16:44

高雄林園台石化氣爆 4人炸傷2人命危

2019-03-01 00:25

林園台石化廠火警4人送醫 高市環保局將開罰

2019-02-28 21:06

色神棍強剝衣「通氣」不成 判刑2年還要賠百萬

2019-03-01 12:36

台中港碼頭工人未穿救生衣落海 遺體打撈上岸

2019-02-28 17:44

外遇對家庭仍有貢獻、能分妻財產 法官判減額

2019-02-28 23:07

失智母立遺囑指定財產分給誰 法官判無效

2019-02-28 17:18

喝醉鬧事? 嘉市今晨傳鬥毆事件 警方已鎖定對象

2019-02-28 17:34

影╱阿里山著名象山失火 遠觀如火山爆發烏雲密佈

2019-03-01 13:24

不爽女友KTV遭嗆 男持槍談判 被撞又挨打

2019-03-01 07:06

中山高苗栗三義路段火燒車 車流回堵10公里

2019-03-01 14:28

法官撤酒駕罰單 因為「未當下攔停舉發」

2019-03-01 00:38

台中警查緝毒品見效 毒咖啡飆漲翻倍

2019-02-28 17:02

台中夜店打群架風聲緊 警臨檢短裙辣妹少很多

2019-03-01 10:30

台石化大火延遲通報加汙染 環保局重罰500萬

2019-03-01 09:16

上山餵流浪狗險遭居民「挖洞埋了」 男失手打瞎人

2019-02-28 16:34

普悠瑪翻車4個月 台鐵：財損賠償「從優從寬」

2019-02-28 15:32

影╱男騎gogoro後輪突脫落自摔 原來是改裝惹禍

2019-03-01 11:49

被父親念兩句 21歲男鬧脾氣吞整罐安眠藥

2019-03-01 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top