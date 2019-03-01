逾期外來人收容所爆滿？移民署：仍在可控範圍

2019-03-01 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



立委林麗蟬質疑，近來移民署查處逾期停居留外來人口較去年同期暴增5成，導致收容所爆滿，管理與生活品質皆有風險，移民署卻無配套，只能「加速遣返」；對此，移民署回應，過年期間機票較難訂購，收容量的確趨近飽和，但移民署立即成立應變小組加速遣送，收容量目前仍在可控範圍。

林麗蟬指出，大型收容中心經常滿收，若沒有空位，就會將失聯外籍人士轉往臨時收容所。但臨時收容所也爆滿，收容人只能伸直雙腿躺下，翻身都有困難。隨著收容人數漸多，管理和生活品質都會有風險，移民署卻只能「加速遣返」，除此之外沒有其他配套。

移民署表示，因應去年底發生148名越南籍旅客脫團，以及今年1月1日起開始推動擴大自行到案專案，除自行到案人數較去年同期增加約1倍外，查獲到案的人數也較去年同期增加約5成，是移民署協同其他國安單位動員人力加強查處，成效有所發揮。

因查獲績效提升，大型收容所收容量確實也隨之提升，過年前因應年假期間機票較難訂購，收容量也趨於飽和，但移民署立即成立緊急應處工作小組，協調航空公司增加遣送機位，協調駐華機構加速旅行文件核發作業，同時調度專勤隊及收容所人力，全力加速遣送工作。目前大型收容所收容量已較過年前調降，仍在可控制範圍。

移民署強調，為保障受收容人人權，移民署將加強管控收容所收容量，維護受收容人活動空間等基本權益。同時也呼籲民眾若有認識在台逾期外來人口，協助、鼓勵他們自行到案及舉發非法雇主、仲介。