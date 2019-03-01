離台前護照車票弄丟 警尋回日本旅客鞠躬「謝謝警察」

2019-03-01 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



來台自由行日本籍旅客山村先生，前晚遺失長夾，好在被路人撿到交到派出所，警方發現長夾內有護照、現金，還有一張隔天搭高鐵的車票，警方連忙打電話找尋，好在快速的物歸原主，山村先生到派出所領回長夾時，看到資料都還在，不斷跟警察鞠躬道謝，大讚台灣治安太棒了。

新興警分局中山路派出所副所長洪子棠、警員許富順，前晚8點多受理孫姓民眾撿到長夾，警方發現長夾內有日本護照、2萬多元日幣、2千多元台幣，還有一張隔天到台北的高鐵票。

警方擔心，若直接用上網公告招領，可能會因為作業時間問題或因日籍旅客不熟悉台灣協尋遺失物方式，導致失主無法順利地領回長夾，甚至可能因遺失護照而無法如期返國。

長夾內沒有聯絡資訊，警方為及時連絡失主，決定依照拾獲地點擴大範圍，逐一打電話至附近旅宿業者來找尋長夾失主，正當員警分頭聯繫打電話，派出所內剛好接獲某旅店來電詢問，是否有人拾獲日籍遊客皮夾。

副所長洪子棠獲悉後，隨即與對方確認身分後，旅店人員表示會立即帶皮夾的失主儘速至派出所；過沒多久，旅店人員帶著山村先生，與另兩名日籍友人趕到派出所。正當在場員警拿出黑色長夾準備與山村先生核對資料時，山村先生一見到自己所遺失的皮夾，現場激動的鞠躬道謝。