可以幫幫我嗎？男子無錢安葬父親 暖警募3萬餘助他

2019-03-01 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



「請問可以幫幫我嗎？」雲林縣大埤鄉一名40歲許姓男子，日前到戶政事務所辦理完除戶證明，但家中貧困無法幫過世的父親處理後事，便到斗南警察分局大埤分駐所求助，警方得知後協助聯繫夜市慈愛組織，致贈喪葬補助費新台幣3萬4千元，協助許男好好幫其父安葬。

許男當時正準備從戶政所離去時，看到隔壁就是派出所，便走進所內詢問值班警員「能不能幫幫他」，許提到，父親辭世家中沒錢處理後事，不知該如何是好。

警員陳言劼聽完許的求助後，立即深入了解並實地探訪，經詢問村長與左鄰右舍後，發現許男家中只依靠許一人打零工維持家計、收入微薄，父親離世前罹患肝癌，經常進出醫院治療，醫療及生活負擔壓力龐大。

而許母年事已高，身體狀況也不好，許父親日前因病亡故，不僅連維持基本生計都有困難，也因無錢處理後事不得已只好進入派出所請求援助。

陳言劼了解實際狀況後，也立即聯繫夜市慈愛組織，致贈許男喪葬補助費新台幣3萬4千元，並協助辦理馬上關懷急難救助通報，也轉介大埤鄉公所社福單位、張榮發慈善基金會與全聯福利中心急難救助專案，以解燃眉之急。