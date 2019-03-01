火災集中時段、什麼原因最多？ 消防署一張圖表告訴你

2019-03-01 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



消防署在臉書公布108年1月全國火災概況，分析火災發生集中在什麼時候、什麼樣的原因最多、住宅火災多還是工廠火災多、火災的死傷原因是什麼。統計今年1月共有2542次火災，造成財損3427萬2000元。