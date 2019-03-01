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搭公車包包忘拿下車 男子涉侵占遺失物

2019-03-01 12:38聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市何姓男子今年初搭公車至板橋，下車時將隨身包包遺忘在公車坐位上，內有手機、信用卡和現金5萬多元，事後回到公車站找尋未果，調閱該班公車監視器畫面，發現包包遭車上一名男乘客撿走。

板橋警方依據悠遊卡刷卡紀錄，找到涉嫌拿走包包的69歲塗姓男子。塗男辨稱，下車後原本想送到派出所，但半途因尿急跑到巷子小解，順手將包包放在停放巷口的機車上，回頭再找已不見。警方訊後依侵占遺失物函送新北地檢署偵辦。

新北市塗姓男子涉嫌侵占乘客忘記帶下車的包包，警方依侵占遺失物罪嫌函送。記者王長鼎...
新北市塗姓男子涉嫌侵占乘客忘記帶下車的包包，警方依侵占遺失物罪嫌函送。記者王長鼎／翻攝
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