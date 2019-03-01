搭公車包包忘拿下車 男子涉侵占遺失物

2019-03-01 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市何姓男子今年初搭公車至板橋，下車時將隨身包包遺忘在公車坐位上，內有手機、信用卡和現金5萬多元，事後回到公車站找尋未果，調閱該班公車監視器畫面，發現包包遭車上一名男乘客撿走。