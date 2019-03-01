捨當場舉發不為 警拍照抓闖紅燈遭判違法

2019-03-01 13:38 中央社 台北1日電



劉姓男子不服被員警在天橋拍照取締闖紅燈，提起行政訴訟。士院認為，取締闖紅燈以當場舉發為原則，現場並無不能或不宜當場舉發狀況，員警舉發違法，判決撤銷罰單，仍可上訴。

依士林地方法院近日公布的判決書記載，劉姓男子在民國107年4月間駕車行駛於新北市淡水區民權路上，在民生路口闖紅燈時被員警拍照舉發，被處罰鍰新台幣2700元，並計違規點數3點。

劉姓男子請求法院撤銷台北市交通事件裁決所開出的罰單，主張員警站在天橋高處以近乎偷拍的方式，為了裁罰而裁罰，違反相關規定。交通事件裁決所則主張劉男違規事證明確，員警舉發過程並無不當。

法官審理後認為，道路交通管理處罰條例明文規定，汽車駕駛人有闖紅燈行為，當場不能或不宜攔截製單舉發，才能逕行舉發，顯見針對駕駛人闖紅燈行為，員警應以當場舉發為原則，逕行舉發為例外。

判決指出，本件員警是在捷運竹圍站前天橋上拍攝劉姓男子闖紅燈，而民權路為四線道、道路寬敞，雖當時車輛多，但並非沒有適當地點實施當場攔停舉發。

法官認為，現場情狀並無當場不能或不宜攔截製單舉發的狀況，員警完全放棄當場攔停舉發方式，而在天橋高處以非固定式科學儀器逕行舉發，不符法律規定。

判決書最後提到，劉姓男子確實闖紅燈，但員警的逕行舉發違法，交通事件裁決所因舉發機關違反正當行政程序，開出的罰單與計點處分也應予撤銷。全案仍可上訴。