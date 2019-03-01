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警局約僱男追女記者不成 由愛生恨盜個資還恐嚇

2019-03-01 09:29聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

彰化縣張姓男子是南投縣警局約僱人員，他在5年前因為工作機會，認識在電視台任職的賴姓女記者，張因追求賴女不成，由愛生恨，遷怒賴女父母與陳姓好友等3人，除利用工作機會取得賴女母親的轎車車牌，並花錢向徵信社取得賴女等4人的個資，隨後以忘記密碼為由，更改賴女在人力銀行登錄的手機與電子郵件，另外張又拍攝賴女母親在遛狗、賴女住家等相片，恐嚇「傷到狗跟行人就麻煩」；台中地院依違反個資法、恐嚇等4罪，判張1年徒刑，得易科。

判決指出，張姓男子在南投縣政府警察局交通隊擔任約聘人員，5年前因工作機會，認識擔任電視台記者的賴姓女子，他對賴女展開追求，但追求不果後，心生不滿，遷怒賴女父母跟陳姓女友人，張先在2016年5月間，向南投縣警局交通隊陳姓警員謊稱，一輛轎車時常違規超速，藉此取得賴女母親的轎車車籍資料。

張又在2016年5月至11月間，以1.8萬元的價格委託徵信社，取得賴女及其父母、陳女等4人的出生日期、身分證號、住家地址等個資，張取得個資後，在同年11月底，以忘記密碼申請補發為由，寄發電子郵件到人力銀行，成功更改賴女所登錄的通訊電話。

張又在2017年4月至6月間，涉嫌開車尾隨賴女駕駛的轎車返回住家後，拍攝賴女住處、賴女父母遛狗的相片，更尾隨賴女父母前往苗栗縣通宵鎮的小木屋，拍攝小木屋的外觀相片，張拍攝完相片後，在同年6月7日將一片光碟寄送給賴女，內容包括賴女的學經歷、賴女父母遛狗的相片、住家外觀等，並在照片下方註記「路小條萬一油門踩錯，車撞下去是小事情，傷到行人跟狗就麻煩」。

一審法官審酌，張雖在南投縣警局工作，但不具法定公務員身分，張在案件審理時，坦承犯行，法官分依張觸犯的個人資料保護法、偽造文書、恐嚇等4個犯行，判處3月至4月不等徒刑，合併應執刑1年，可易科36萬元，全案仍可上訴。

彰化縣張姓男子因追求女記者不成，涉嫌恐嚇等犯行，遭台中地院判刑1年。圖／報系資料...
彰化縣張姓男子因追求女記者不成，涉嫌恐嚇等犯行，遭台中地院判刑1年。圖／報系資料照
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