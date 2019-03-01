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法官撤酒駕罰單 因為「未當下攔停舉發」

2019-03-01 00:38聯合報 記者邵心杰／台南報導

大法官535解釋文指出，臨檢須以有相當理由足認其行為已構成或即將發生危害者為限。...
大法官535解釋文指出，臨檢須以有相當理由足認其行為已構成或即將發生危害者為限。 圖／聯合報系資料照片
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黃姓男子去年五月間深夜騎機車，被騎警用機車的員警攔停酒測值達零點二三，當場遭告發。黃主張停等紅燈並未發生危害，員警無故攔查，違反正當法律程序，台南地院調查後認定員警攔停舉發程序，不符合規定，撤銷處分。判決引發第一線員警對執行臨檢勤務標準熱烈討論。

陳姓員警在台南市開元與長榮路口處停等紅燈時，請黃路邊停靠，說要查驗證件。黃先說，又沒怎樣，幹嘛要看證件。員警仍請當事人路邊停車，說只是要查看一下證件，「如果沒怎樣，何必怕人家查」。

陳取得黃的身分證，詢問車主是不是他？有無喝酒？黃回說是本人，沒有喝酒。員警隨後拿出指揮棒型酒精感應器要求對方吹氣測試，並說聞到其身上有酒味，黃嘟嚷「我又沒違規也沒怎樣？」結果酒測值為零點二三毫克，當場開單告發。

黃不服提告指員警攔查違反程序，台南地院指出，依警察職權行使法第八條第一項第三款規定，要求駕駛接受酒測檢定，攔查的標準要「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害 」程度，但員警攔停當事人時，並無上述情事。

法官認為，員警並未在當下以車燈閃爍未續亮等違規為由攔停舉發，是在當事人背後觀察長達五分鐘，經五、六個路口以上，才在開元路與長榮路口攔停。

陳姓員警對法院判決不願多說。台南市五分局副分局長謝承甫說，陳發動攔檢稽查是依據署頒「取締一般交通違規作業程序」，見黃行車不穩妥，才對他進行酒精濃度檢測；本案未綜觀員警全部取締過程，僅以執勤員警片段言詞表達，認定其攔停程序有瑕疵，並不妥當。

警方對法官判決雖然遺憾，但仍尊重，全案未上訴已告確定。

酒駕臨檢警察罰單
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