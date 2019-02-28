聯詠高級工程師盜3百筆「極機密」程式碼 辯：學習用

2019-02-28 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市李姓男子在聯詠科技公司台北辦公室，擔任高級工程師長達6年多，竟假借申請下載活動照片，實際上是非法重製高達7百多筆的程式碼、教學圖檔等機密資料，存進隨身硬碟帶回家，涉犯營業秘密法，士林地檢署偵查終結提起公訴。

37歲李男在106年2月16日向聯詠公司申請用行動硬碟下載活動照片，待資安人員核准後，在同年月20日至4月7日，陸續在辦公室非法重製機密資料，包含「設計環境開發程式碼、開發自動化程式碼、除錯提升效能程式碼、開發成式教學資料圖檔」等763筆機密資料。

起訴書指出，李男從封閉式的研發資源工作站內，下載資料進公司配發的個人電腦，再拷備至私人隨身硬碟，其中「極機密」資料多達3百筆，李帶出公司藏在北市住處，直到資安人員稽查時發現異狀，派人前往住處取回隨身碟，並要求李男離職。

李男供稱，複製機密資料到隨身碟是「工作學習所需」，且程式碼是「繕打」在電腦上，再存進隨身硬碟。檢方傳喚聯詠公司潘姓技術主管證實，程式碼數量龐大，客觀上無法用人工繕打重製。