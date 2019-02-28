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聲請黨產會停止執行遭駁回 救國團：遺憾

2019-02-28 17:22中央社 台北28日電

救國團遭黨產會認定為國民黨附隨組織，凍結資產後，向法院二度聲請停止執行，最高行政...
救國團遭黨產會認定為國民黨附隨組織，凍結資產後，向法院二度聲請停止執行，最高行政法院昨駁回確定。聯合報系記者葉冠妤／攝影
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救國團向最高行政法院聲請不當黨產處理委員會停止執行遭駁回。救國團今天表示，對於最高行政法院裁定結果感到遺憾，且黨產會明顯違法違憲，將持續就撤銷附隨組織處分的訴訟努力。

救國團不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織、凍結資產，聲請停止執行。原審法院1月間以不符停止執行要件為由，裁定駁回。救國團不服提抗告，最高行政法院駁回抗告而確定。

救國團今天發出聲明表示，救國團對最高行政法院裁定結果感到遺憾。最高行政法院並未了解遭到認定為附隨組織後，救國團營運所遭遇到的重大不利限制，干預與刁難。

救國團說，黨產會透過經費動支的事前審查，全面介入社團法人之運作，對於公益社團法人結社自由、言論自由及表現自由確已造成嚴重侵害。

救國團指出，經費審查上，黨產會甚至違背當初協商決議，由按季提報預算申請，單方片面改為按月，增加救國團行政作業負擔，且審查速度並未隨審查經驗累積而更有效率，不顧事務或活動辦理都需要事前規劃，經費配合尤為重要前提。黨產會除了少數急迫性支出外，都遲延同意支出，嚴重影響事務及活動如期運作及辦理。

救國團說，許多大型活動或大額投資支出都不敢規劃與執行，擔心黨產會不同意，對救國團的發展是難以回復的損失。

救國團強調，由於黨產會認定救國團為附隨組織的行政處分明顯違法違憲，因此救國團會持續就撤銷附隨組織處分的訴訟努力。

救國團黨產國民黨
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