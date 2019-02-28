逃逸移工遇警逃竄 跑不過員警喘噓噓就擒

2019-02-28 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



2名越南籍男子受仲介來台工作，騎車在街頭卻遇到員警便加速逃竄，後來因逆向棄車，但跑不過窮追不捨的員警，1人氣喘噓噓摔倒被捕，另名則躲入草叢，仍被員警揪出就擒。警方查出，原來2人來台後，脫離原受雇公司，成為逃逸移工，因而見到警察就心虛逃跑。2人已由警方解送移民署，等待遣返。

高雄市警左營分局博愛四路派出所長林明進和警員林彥宇，2月26日下午4點多，巡邏經過高雄市左營區華夏路與重如街口，遇到這2名同是阮姓越南籍移工（年齡分別36歲、27歲），發現他們共騎1輛機車，看到警察之後便轉進巷道，而且愈騎愈快，林明進發覺有異，才立即加速追上。

這2名移工騎車由巷道衝出高鐵路後，逆向上人行道逃竄，不久棄車拔腿逃跑，林明進和林彥宇緊追不捨，27歲的阮姓移工跑了10幾公尺就不慎摔倒被捕，但36歲的阮姓移工則由林明進追捕，跑了300公尺後，躲進高鐵路旁的公園草叢，仍被揪出，才乖乖就擒，還對所長說，「因為跑不贏你，才躲起來」。

警方將2人帶回派出所，一查身分，便查出他們是逾期居留的逃逸移工。