親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

逃逸移工遇警逃竄 跑不過員警喘噓噓就擒

2019-02-28 16:36聯合報 記者林保光╱即時報導

2名越南籍男子受仲介來台工作，騎車在街頭卻遇到員警便加速逃竄，後來因逆向棄車，但跑不過窮追不捨的員警，1人氣喘噓噓摔倒被捕，另名則躲入草叢，仍被員警揪出就擒。警方查出，原來2人來台後，脫離原受雇公司，成為逃逸移工，因而見到警察就心虛逃跑。2人已由警方解送移民署，等待遣返。

高雄市警左營分局博愛四路派出所長林明進和警員林彥宇，2月26日下午4點多，巡邏經過高雄市左營區華夏路與重如街口，遇到這2名同是阮姓越南籍移工（年齡分別36歲、27歲），發現他們共騎1輛機車，看到警察之後便轉進巷道，而且愈騎愈快，林明進發覺有異，才立即加速追上。

這2名移工騎車由巷道衝出高鐵路後，逆向上人行道逃竄，不久棄車拔腿逃跑，林明進和林彥宇緊追不捨，27歲的阮姓移工跑了10幾公尺就不慎摔倒被捕，但36歲的阮姓移工則由林明進追捕，跑了300公尺後，躲進高鐵路旁的公園草叢，仍被揪出，才乖乖就擒，還對所長說，「因為跑不贏你，才躲起來」。

警方將2人帶回派出所，一查身分，便查出他們是逾期居留的逃逸移工。

據警方調查，36歲的阮姓男子2017年12月來台工作，去年7月脫離高雄市楠梓區原受雇公司，27歲的阮姓男子則是去年10月來台工作，但只在小港區的公司工作5天便脫逃。警方將2人解送移民署南區事務大隊後，暫安置移民署高雄看守所，等待遣送出境。

阮姓逃逸移工（右）跑了300公尺，躲到草叢被員警揪出。記者林保光／翻攝
阮姓逃逸移工（右）跑了300公尺，躲到草叢被員警揪出。記者林保光／翻攝
分享
警方窮追不捨，逮捕2名越南籍脫逃移工（右二、右三）。記者林保光／翻攝
警方窮追不捨，逮捕2名越南籍脫逃移工（右二、右三）。記者林保光／翻攝
分享

移工移民署高雄市
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

小黃里長載客不收錢陷行賄風波 檢方還清白

2019-02-28 14:37

憂夫揮霍買屋登記兒子名 沒想到兒子竟然要趕她走

2019-02-28 13:44

上山餵流浪狗險遭居民「挖洞埋了」 男失手打瞎人

2019-02-28 16:34

貨車司機酒駕遭開除 提告請求資遣費被法院打臉

2019-02-28 14:18

高雄老婦半夜倒垃圾遭車撞 2人受傷送醫

2019-02-28 13:01

房客自殺變凶宅房東求償敗訴 法界見解不一要看運氣

2019-02-28 12:42

地政士誆稱「有辦法」 竟花2千找遊民立假遺囑

2019-02-28 11:57

騎車下橋被糾二度酒駕 法院判「無差別攔查」罰單撤銷

2019-02-28 11:37

「不戴套就冒險」果真中獎 多金男卻不認女兒

2019-02-28 11:11

女子被愛沖昏頭 忙匯錢給英國男友遭勸阻

2019-02-28 10:27

酒後發動機車拒測 法院採信「沒有駕駛意圖」撤罰單

2019-02-28 10:18

高壓電斷落損住家電器 台電以天災拒賠遭法官打臉

2019-02-28 09:43

3女兒控繼母要財產不顧亡父 法院判遺產存款女兒共有

2019-02-28 09:25

私立科大校長 賣假證書判15年

2019-02-28 00:31

女檢陳玉珍收賄逾2000萬 判刑12年定讞

2019-02-28 00:17

最貪女檢察官判刑定讞 陳玉珍收賄2300萬得關12年

2019-02-27 21:44

72歲翁再婚要終止收養30多年的女兒 法官判不准

2019-02-27 20:50

嘉義縣議員王焜玄涉賄 法院裁定延押

2019-02-27 20:24

吳景欽提告求「還超徵稅於民」公投 中選會獲勝訴

2019-02-27 18:20

立院聲請假扣押李慶華532萬元財產 最高行駁回確定

2019-02-27 18:16

救國團遭認附隨組織 最高行駁回停止執行確定

2019-02-27 17:51

南榮科大前校長涉販假學歷牟利遭重判13年 校方：很傷

2019-02-27 17:49

2外籍生喪身火窟 女房東未注意電線狀態遭判1年2月

2019-02-27 17:35

窮哥哥苦撐養癱父 富妹妹住豪宅袖手旁觀

2019-02-27 17:18

酒駕撞死2名機車騎士 移審中院被裁定羈押

2019-02-27 16:53

警助日客尋回錢包 隔天贈送手繪圖才知他是出名漫畫家

2019-02-27 15:29

洩露體重個資 傳銷女業務處2月徒刑

2019-02-27 14:52

凶宅子殺母發生在23年前 檢僅追查10年當然查不到

2019-02-27 14:06

影射議員與縣長緋聞 國民黨及前黨部主委皆判賠

2019-02-27 13:02

偷33支iPhone手機 燦坤前員工判刑

2019-02-27 12:49

養雞場遭「炮襲」嚇死！刑事 民事怎麼判？

2019-02-27 12:42

丁守中要查1563投開票所主任LINE對話 法院今駁回

2019-02-27 12:37

業者貪利走私大閘蟹 因鎘、戴奧辛未超標不起訴

2019-02-27 12:34

選舉無效訴訟開庭 丁守中要傳中選會副主委陳朝建作證

2019-02-27 12:33

影射夫人干政…魏明谷夫妻告黃文玲 檢方不起訴

2019-02-27 11:54

國民法官採人民參審陪審？ 司法院與民間團體搞不定

2019-02-27 11:54

南榮前校長販售假學位 台南地院判15年徒刑

2019-02-27 11:40

二個月攔阻近3千萬元 新北警通報網防阻詐騙滴水不漏

2019-02-27 11:33

「正晶」為何輸定了？關鍵在涉公益、夫妻是知名人物

2019-02-27 11:25
看更多

熱門文章

台南生鮮賣場清晨大火 瞬間付之一炬

2019-02-28 08:11

影／陸女來台裸倒飯店浴室 生命垂危搶救中

2019-02-28 02:53

最貪女檢察官判刑定讞 陳玉珍收賄2300萬得關12年

2019-02-27 21:44

拾荒婦刮傷保時捷下跪道歉 目擊者幫車主喊冤「他很客氣」

2019-02-28 10:08

窮哥哥苦撐養癱父 富妹妹住豪宅袖手旁觀

2019-02-27 17:18

騎車下橋被糾二度酒駕 法院判「無差別攔查」罰單撤銷

2019-02-28 11:37

救國團遭認附隨組織 最高行駁回停止執行確定

2019-02-27 17:51

科技業經理年薪200萬 老婆背著找兩男搞援交包養

2019-02-28 12:05

為了1萬5千元鬥毆1傷1命危 警疑有3共犯追查中

2019-02-27 19:55

他點「百菇湯」打開一看驚呆 網狂唸菜單笑到併軌

2019-02-28 15:37

屏東萬丹傢俱廠起火 百坪廠房陷火海

2019-02-28 14:45

討債1萬5千元 債務人持刀砍債主1傷1命危

2019-02-27 19:26

立院聲請假扣押李慶華532萬元財產 最高行駁回確定

2019-02-27 18:16

躲廁所、毛巾摀口鼻？ 火災逃生別再有錯誤迷思

2019-02-27 19:13

第一次搭機的禮物？他在桃機幸運撿到7碗免費泡麵

2019-02-28 13:22

陌生車輛闖他家車庫「停好停滿」 住戶怒關門上鎖

2019-02-28 14:07

調查局新人事案 辦國安、經濟犯罪及毒品大將升職

2019-02-27 17:31

民眾存15元零錢害ATM故障 網友笑：連手續費也存？

2019-02-28 12:19

懷疑丈夫有外遇 婦人疑失足墜樓身亡

2019-02-28 08:50

憂夫揮霍買屋登記兒子名 沒想到兒子竟然要趕她走

2019-02-28 13:44

南榮科大前校長涉販假學歷牟利遭重判13年 校方：很傷

2019-02-27 17:49

【即時短評】警察過勞下的工時迷思

2019-02-27 22:14

影╱警霸氣制高點吹哨「配合臨檢」 稽查台中3夜店

2019-02-28 11:45

72歲翁再婚要終止收養30多年的女兒 法官判不准

2019-02-27 20:50

酒後發動機車拒測 法院採信「沒有駕駛意圖」撤罰單

2019-02-28 10:18

私立科大校長 賣假證書判15年

2019-02-28 00:31

山區阿嬤一直攔公車又不搭車 背後原因竟是這樣

2019-02-28 12:25

過年買海苔禮盒送親友 竟買到停產8年的商品

2019-02-28 09:30

海巡署奪回穩鵬號計畫曝光 最快3月1日展開行動

2019-02-27 18:19

自小客遇酒測不停 沿途逃逸擦撞數車釀1傷

2019-02-27 22:58

中租迪和大門連兩天遭潑紅漆 嫌：看新聞才想去潑

2019-02-28 14:17

「不戴套就冒險」果真中獎 多金男卻不認女兒

2019-02-28 11:11

科技公司經理妻調情2網友 傳訊「親密行為沒避孕」

2019-02-28 14:03

刀具吊鉤遍布…屠宰場逮逃逸移工 戰戰兢兢

2019-02-27 23:43

女嬰屍遭丟棄廚餘桶 警追生母鎖定北市萬華區

2019-02-27 20:06

房客自殺變凶宅房東求償敗訴 法界見解不一要看運氣

2019-02-28 12:42

老翁爬山騎車回家途中與貨櫃車擦撞 慘死輪下

2019-02-27 18:09

台東大武警所長撂英文 做好國民外交

2019-02-28 09:57

開車行經樹林八德街自撞路旁怪手 轎車駕駛命危

2019-02-27 19:03

3女兒控繼母要財產不顧亡父 法院判遺產存款女兒共有

2019-02-28 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top