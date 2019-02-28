上山餵流浪狗險遭居民「挖洞埋了」 男失手打瞎人

2019-02-28 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



北市北投區穆姓男子經常在復興三路山區餵養流浪狗，遭當地居民謾罵，關係緊張，還曾被居民嗆「挖洞埋起來」，前年4月3日穆和當地農夫發生爭執，拿起隨身攜帶的球棒一棒攻擊農夫頭部，農夫當場昏厥，經急救後左眼幾乎失明，士林地方法院依殺人未遂罪，判處1年10月徒刑，緩刑5年。

判決書指出，穆罹患思覺失調症長達20餘年，領有殘障手冊，難找工作，仰賴家庭支持過活，平時經常爬山運動，且隨身攜帶麵包餵食山區的流浪狗，但是與當地居民關係緊張，隨身攜帶球棒防身。

106年4月3日晚上7時許，穆在山區遇到曾經拿磚頭砸攻擊自己的農夫，兩人發生爭執，因天色灰暗，穆誤以為農夫再度要攻擊自己，持實木球棒近距離猛力揮打農夫頭部，農夫隨即倒地失去意識，穆見狀逃離現場。

當晚經送醫急救，農夫一度命危，事後接受雙側顱骨鑽孔引流手術治療，右側硬腦膜下出血，左側硬腦膜上出血、癲癇，左眼視神經萎縮，視力0.001，僅剩光感，幾乎失明。

穆在庭上辯稱，「農夫先怒罵我，又從夾克要拿東西刺我，我反擊才持球棒打他手上的東西」，沒有殺人故意，是正當防衛。辯護人稱，穆揮舞球棒是因為農夫作勢攻擊，不得已才會揮球棒自保。

農夫在審理時稱，當天要從菜園回家，手上沒有任何工具，僅在案發3個月前，和穆因養流浪狗事情發生爭執，當時好意提醒，爬山的人很多叫他不要養狗，結果反遭罵三字經。農夫稱，事後有聽到山區居民說「要挖洞把穆埋起來」。

合議庭當庭勘驗監視器畫面，穆直接朝農夫頭部攻擊，雖攻擊1次，但足以造成重度昏迷結果，綜合農夫傷勢、穆所持的兇器、猛力攻擊行為、行為後逃回家等，認為揮球拍時，穆卻有殺人不確定故意。

合議庭認為，穆揮球棒是認為農夫要作勢攻擊，但仍得採取攻擊手部、腳步或閃避等侵害較小的迴避手段，難認攻擊頭部是必要性手段。

穆供稱，案發時天色黑，眼睛有藍、紫、紅光閃來閃去，看不清農夫手上東西，怕被刺傷，回不了家，才會揮球棒。經三軍總醫院精神鑑定報告，認為案發時穆辨識行為違法或辨識行為能力顯著降低，依法減刑。