貨車司機酒駕遭開除 提告請求資遣費被法院打臉

2019-02-28 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



徐姓宅配司機上班駕駛3.5噸的營業小貨車，被警方查獲酒駕，酒測值達每公升0.3毫克；公司認定他違反工作規則情節重大，隔天不予告知直接開除。徐認為自己只是吃薑母鴨導致有酒精成分殘留，不是上班喝酒，提告請求公司給予資遣費20萬餘元；新北地院認定徐無視無辜用路人行車安全，酒駕行為屬實且情節重大，判決駁回告訴。

酒駕議題發燒，法務部近日推動酒駕修法，內容包括酒駕致人於死，初犯可判處有期徒刑5年到12年；再犯酒駕致人於死罪，可判處有期徒刑10年、無期徒刑、死刑。另增訂沒收條款，確認將車輛視為犯罪工具，無論屬於犯人與否皆予沒收，還配以加裝酒精鎖等檢察行政處分措施。

徐姓男子自2006年10月起受僱於宅配公司擔任貨車司機，去年1月4日上午9時許，他駕駛貨車行經台北市萬華區環河南路與萬大路口，遇警攔檢盤查，測得酒測值達0.3毫克，被依公共危險罪移送法辦；公司隔天沒有通知他，便終止勞動契約，直接開除。

徐認為他是前一晚10時許下班後，跟朋友吃薑母鴨才會有酒氣，不是上班時喝酒駕車，沒有違反工作規則，公司終止勞動契約不合法；他在勞資爭議調解時，請求公司給付資遣費20萬437元，並依勞基法發給他非自願離職證明書，但公司拒絕，去年5月提告請求法院判決公司給付。

宅配公司出庭指出徐姓司機在上班期間遭警方獲酒駕，違反工作規則，得不經預告終止兩造勞動契約，徐的主張均無理由，請求法院駁回。

法院指出，勞基法規定，勞工違反勞動契約或工作規則，情節重大者，雇主得不經預告終止契約；所謂「情節重大」，指該事由導致勞動關係進行受到干擾，賦予雇主立即終止勞動契約關係權利必要，且受僱人無法期待雇主於解僱後給付資遣費。

法院調閱宅配公司工作規則：「凡本公司員工有下列情形之一者，本公司得不經預告終止契約：……十五、司機、SD、Dr於工作時喝含有酒精之飲料駕駛車輛或喝酒肇事」，指出徐姓司機駕駛車種為3.5噸營業小貨車，稍一不慎或意識不清，即可能導公司及他人嚴重財產、生命損害，公司也須負連帶責任。

法院表示，宅配公司基於僱用人地位要求司機應保持上班時間精神狀況清楚、穩定，屬於合理工作規則要求；且公司在司機出勤前都會酒測，意即明確禁止司機在執勤時體內含有酒精成分導致發生事故。徐當天出勤卻遲到導致沒有酒測，辯稱是睡過頭，不是故意規避。