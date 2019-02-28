指黑心油團訟衛福部補助款少 消基會興訟敗訴

2019-02-28 14:23 中央社 台北28日電



正義頂新黑心油風暴，消基會提起團體訴訟，2年前一審判獲賠40萬5000元，消基會為提起上訴，向衛福部申請補助，不服補助僅45萬1000元而興訟。行政法院日前判消基會敗訴。

判決指出，消費者文教基金會，因辦理黑心油事件團體訴訟－正義頂新案，為提起上訴，須繳交律師報酬及訴訟相關費用共計新台幣205萬7200元，依食品安全衛生管理法第56條之1第4項第1款規定，於民國106年9月27日向衛生福利部申請訴訟補助。

衛生福利部送請食品安全保護基金運用管理監督小組3位委員初審，經消基會說明及補充資料後，食安基金監督小組於106年12月18日決議，僅補助45萬1000元，衛福部以此做出行政處分。消基會不服，提起行政訴訟。

消基會主張，以塑化劑團體訴訟為例，第一審新北地方法院開庭共9次，第二審台灣高等法院開庭共計17次，幾乎達2倍庭期；衛福部在本件黑心油團訟第一審同意補助律師報酬100萬元，第二審律師報酬卻僅補助45萬1000元，明顯未依補助辦法相關規定核算。

衛福部則主張，消基會在一審申請補助費用為211萬2000元，二審又再要求補助205萬7200元，總額達416萬多元；消基會以消費者人數285人乘上7000元作為編列律師費的計價基礎，卻沒有提供合理說明，這起團體訴訟一審判決結果，為獲賠40萬5000元，換算訴訟成本卻高達416萬元，訴訟實益有待斟酌；消基會未能舉出申請補助經費的合理性，原處分所核補助並無違誤。

台北高等行政法院調查，消基會在補充資料給食安基金監督小組時，僅簡略表示，律師支出的勞務於二審層級與一審並無差異，甚至因合議審判可能增加出庭次數等語，但對於為何以消費者人數285人乘上7000元作為編列律師費的計價基礎，確實未提供合理說明，且所附補充資料，也僅有與本件申請補助案無關的塑化劑團體訴訟開庭筆錄清單。

法官調查，食安基金監督小組成員是由衛福部依法遴聘學者專家、消保團體、社會公正人士組成，綜觀食安基金監督小組審查過程，是本於專業判斷併考量補助效益，決議同意補助45萬1000元，並無違誤，因此判消基會敗訴，還可上訴。