房客自殺變凶宅房東求償敗訴 法界見解不一要看運氣

2019-02-28 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



凶宅的房價低，有時會有人想撿便宜，屋主銷售時反而主動強調「保證凶宅」。圖／本報資料照片 分享 facebook

郭姓男子向劉姓婦人承租一樓房屋，2個月後在屋內上吊自殺，劉婦不滿房價因此減損200萬元，向郭的繼承人、郭的兒子提告求償；她主張自殺乃背於善良風俗行為，這個行為實際造成房價減損，依民法及租約向郭子求償200萬元。新北地院法官卻不認同，判決劉婦敗訴，郭子不用賠償。

劉姓婦人提告主張郭姓男子去年1月開始向她承租新北市一間1樓公寓房屋，同年3月就在屋內上吊自殺，導致房屋成為凶宅，房價市值受減損估計200萬元，且有一定時間無法出租，對她造成經濟上損害。

劉婦指出，依租約，承租人若有違約事項，致出租人權益受損，願聽從出租人賠償損害；另外，若承租人過失致房屋毀損，負損害賠償責任。郭姓男子自殺，造成房屋價值減少，郭的繼承人，也就是郭的兒子應負起損害賠償責任。

劉婦表示，自殺乃背於善良風俗行為，依民法「故意以背於善良風俗之方法加損害於他人」規定，她依侵權行為損害賠償、繼承法律關係以及租約，向郭子求償200萬元。郭的兒子則未出庭，也未提出書狀聲明。

法官認為，所謂善良風俗是國民一般道德觀念，而自殺的人是對於生命的無力與無奈，選擇以自我了結的方式終結生命，一般人對於自殺者是抱持同情與遺憾的態度，不會因此認為自殺者違反道德而必須加以譴責，自殺行為是否背於善良風俗，不無疑義。

法官指出，郭姓男子自殺是要結束自己生命，是否會進一步想到承租的房屋因此成為凶宅，日後難以出售，侵害到房屋所有權人財產利益，難謂郭有此侵權行為故意；另外，就租約而言，著重在物理性毀損應負賠償責任，自殺並未造成承租房屋物理性損害，劉婦據租約請求賠償，亦無理由。

因此，不論是依據民法或是租約，劉婦請求郭的兒子在繼承範圍內賠償200萬元，均無理由，駁回告訴。

不過，去年6月類似的情況，桃園地院法官的看法卻不同，指出自殺房客雖未造成房子結構性損壞，但會產生負面心理影響，造成市場價值減少；且國人鼓勵珍惜性命，不認同自殺行為，自殺屬「違背善良風俗」，房客不顧房屋受損仍執意尋短，有「間接故意」造成房東損失，判決繼承人應賠償。

去年12月，新竹地院法官也指出，發生「非自然身故情事」的房屋，對一般社會大眾而言，會造成心理嫌惡的狀況，除引發住戶對居住品質的疑慮外，心理層面也會造成負面影響，同樣判決自殺房客的繼承人應賠償。

律師黃仕翰表示，許多案例法官認定不是凶宅，民眾無法接受，只能再準備更多資料上訴，「碰運氣」試試另一個法官；他建議民眾可請專業人士鑑定屋價是否確實減損，並詢問他人購買意願，查詢房屋有無被登錄「台灣凶宅網」，或許能讓法官改變想法。

黃也建議房東簽約時註明「防輕生條款」，載明承租人輕生屋主所受凶宅減價損失，可向財產繼承人求償；繼承人辦理拋棄繼承，可向連帶保證人求償，買方則可以要求在特別約定欄內註明房屋是否曾有人往生、死法、時間。